Trina Solar e Al-Raebi assinaram acordo de 500 MW para o mercado iemenita

Acordo de parceria de cinco anos ajudará centrais elétricas, C&I e projetos de serviços públicos no Iêmen.

CHANGZHOU, China, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar e Al-Raebi for Trading (Al-Raebi) assinaram um acordo de parceria de cinco anos para fornecer 500 MW de remessas de módulos para o mercado iemenita, após o acordo de módulos de 40 MW tipo N no ano passado. A Trina Solar fornecerá 100 MW de módulos Vertex N em 2023 à Al-Raebi.

A recém-atualizada série Vertex N eleva a eficiência do módulo em até 22,4%, com a potência chegando a 605 W e 695 W para aplicações residenciais, de C&I fotovoltaicas e configurações de serviços públicos. Na semana passada, os módulos Vertex N 695 W saíram da linha de produção na fábrica da Trina Solar em Huai'an, na província de Jiangsu, após os módulos tipo N lançarem sua fábrica de Changzhou em Janeiro, garantindo a entrega de módulos tipo N líderes do setor.

A Al-Raebi, distribuidora autorizada da Trina Solar no Iêmen, garantirá que o país se beneficie da mais recente tecnologia e serviço de qualidade, disponibilizando os mais recentes módulos Vertex N da Trina Solar.

Antonio Jimenez, diretor geral e vice-presidente do Oriente Médio da Trina Solar, comentou: "Estamos orgulhosos por trazer nossos mais recentes módulos Vertex N para a região. Nosso relacionamento longo e próspero com a Al-Raebi nos permite oferecer a energia, eficiência e confiabilidade necessárias para acelerar a adoção de energia limpa no mercado iemenita".

Abdullah M. Raebi, gerente geral da Al-Raebi, declarou: "A energia solar ganhou popularidade rapidamente e se tornou a base do fornecimento de eletricidade do Iêmen, com mais de 70% das famílias já usando a energia solar como sua fonte principal. Estamos muito orgulhosos por liderar o caminho no setor solar do Oriente Médio, apresentando os mais recentes módulos Vertex N da Trina Solar, que nos permite oferecer a tecnologia solar mais avançada para atender à demanda dos mercado atual e futuro".

"Com o enorme sucesso apresentado por esses módulos tipo N no ano passado, nós estamos vivenciando uma demanda crescente pelos módulos tipo N atualizados neste ano. O novo acordo de 500 MW vem como um forte testemunho e uma indicação clara do excelente valor que esses módulos estão oferecendo aos usuários no Iêmen", acrescentou Jimenez.

Na era do tipo N, a tecnologia 210 mm e a tecnologia celular n-type i-TOPCon trabalharão juntas, unindo forças para destacar o princípio do custo nivelado de eletricidade. A Trina Solar manterá sua liderança e atenderá à crescente demanda do mercado por módulos fotovoltaicos de alto desempenho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047304/image_805511_29641575.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

