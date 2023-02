Trina Solar e Low Carbon Ltd. assinam contrato estrutural de fornecimento plurianual de gigawatt

CHANGZHOU, China, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Trina Solar, fornecedora e líder global de soluções completas de energia fotovoltaica e inteligente, assinou um contrato de estrutura plurianual com a empresa global de energia renovável Low Carbon Ltd.. O contrato abrange três anos e constitui o fornecimento de, pelo menos, 1 GW de módulos Trina Solar PV para vários projetos de baixo carbono em toda a Europa. As séries Vertex N 605 W e Vertex 670W+ são os módulos da Trina Solar que serão fornecidos para o primeiro projeto da Low Carbon.

O contrato estrutural com a Trina Solar oferece segurança de planejamento para execução de projetos e ajudará a acelerar o processo de contratação para futuros pedidos, com a Low Carbon já garantindo 1 GW do volume de produção, cobrindo seus planos de construção de projetos de curto prazo.

Garantindo os melhores produtos para atender às metas de longo prazo

Para as primeiras entregas de projetos aos Países Baixos e ao Reino Unido, a Low Carbon selecionou os módulos Trina Solar Vertex N 605 W de última geração. Equipada com tecnologia de célula I-TOPCon tipo N de 210 mm, a série Vertex N atinge uma potência máxima de saída de 605 W. Além disso, esse módulo de vidro duplo aumenta a bifacialidade para 80% e oferece maior eficiência, menor degradação e melhor rendimento de energia para menor LCOE. O módulo Vertex N 605 W é altamente compatível com rastreadores, oferecendo mais viabilidade a projetos em escala de serviços públicos nos terrenos mais complexos.

A Trina Solar publicou o livro branco do produto Trina Solar Vertex N de 210mm em janeiro, demonstrando os benefícios dos módulos do tipo n quanto a tecnologia, valor do sistema e capacidade de entrega. Clique para baixar o livro branco.

A série Vertex 670W+ conta com uma maior pegada de energia, com eficiência máxima de 21,6%. Equipados com células de 210 mm, os módulos selecionados têm design bifacial e melhor desempenho em áreas de pouca luz, tornando-os uma opção versátil para os próximos projetos da Low Carbon.

Justin Thesiger, diretor de operações e gerenciamento de ativos da Low Carbon, disse: "O contrato é uma conquista importante para nós, à medida que aumentamos nosso portfólio internacional de energia renovável. A alta rentabilidade e a capacidade de se comprometer com altos volumes de entrega antecipada fizeram da Trina Solar uma escolha natural".

A Trina Solar se orgulha de seu comprometimento com as entregas, permitindo que os parceiros de negócios concluam os projetos no prazo. A empresa já contribuiu para projetos de energia solar na Europa e além, desenvolvendo soluções inovadoras com produtos e infraestrutura líderes do setor que atendem às necessidades do cliente. Contratos como o da Low Carbon oferecem à Trina Solar a oportunidade de continuar movendo o mundo com energia limpa e renovável.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd