Trina Solar em destaque em relatório de agência independente: com valor superior, os módulos de grande formato responderão por cerca de 80% da participação de mercado este ano

De acordo com o relatório da PV InfoLink, observando a capacidade de produção de wafers de grande formato dos principais fabricantes de wafers, os fabricantes de wafers começaram a aumentar sua proporção de produção de wafers de grande formato, considerando a vantagem de custos em cada elo. Com a conclusão dos projetos mais antigos, houve uma rápida queda na demanda e produção totais de wafers e células de 158,75 mm (G1) desde o terceiro trimestre de 2021. Com o surgimento dos wafers de grande formato, houve uma redução acentuada na participação de mercado dos wafers de 166 mm (M6) e de outros tamanhos menores, e ocorreu uma mudança para os wafers maiores.

De acordo com o relatório, com a mudança acelerada para wafers maiores no segundo semestre do ano passado, os wafers de grande formato responderam por mais de 50% da participação de mercado no terceiro trimestre e continuaram a aumentar. Como se observou no relatório, espera-se que a participação de mercado dos wafers de grande formato (como 182 mm e 210 mm) chegue a 79% este ano. Além disso, o mercado está avançando com os wafers de 210 mm, que têm sido a tendência dominante, com uma participação de mercado que vem crescendo de forma contínua. Tomando como exemplo a grande fabricante de wafers Zhonghuan Semiconductor, a proporção de wafers de 210 mm aumentou de 43% no primeiro trimestre do ano passado para 72% no quarto trimestre.

Até o final do ano passado, as linhas de produção de células de tamanhos de até 182 mm e 210 mm atingiram 266 GW, enquanto os módulos de grande formato atingiram 292 GW. Devido à compatibilidade dos equipamentos, a capacidade de produção dos módulos de 210 mm atingiu mais de 170 GW, superior à dos módulos de 182 mm. De acordo com o relatório, espera-se que a capacidade de produção de grandes células e módulos aumente ano a ano até 2025. No sudeste asiático, a Trina Solar tem capacidade de produção de módulos de 210 mm. Com base em políticas externas favoráveis e desenvolvimento de mercado, espera-se que vários fabricantes de módulos aumentem sua capacidade de produção em muitos lugares do mundo.

De acordo com o relatório anterior da PV InfoLink, no final do ano passado havia mais de 50 fabricantes de módulos com capacidade de produção de módulos de grande formato e alta potência. Entre eles, mais de 30 fabricantes haviam alcançado a produção em massa de módulos com formato de célula de até 210 mm, e a proporção continua a crescer. A maior parte da nova capacidade de produção de wafers também é de maior porte, aumentando ano a ano para garantir o fornecimento.

Em termos de vantagem de custo, o custo atual não-silício das células PERC de 166 mm é de cerca de 0,2 a 0,23 yuan por watt, enquanto o das grandes células é de cerca de 0,17 a 0,21 yuan por watt. Com a tecnologia PERC madura, a introdução de grandes células e a melhoria da eficiência e do rendimento de grandes células se tornaram os principais fatores de redução de custos das grandes células PERC. De acordo com o relatório da PV InfoLink, a redução de custos proporcionada pelo grande formato levou ao enorme aumento da capacidade das células PERC. No ano passado, a nova capacidade de produção de PERC de grande formato ultrapassou 170 GW, o que também resultou em uma redução significativa da participação de mercado das células policristalinas e do tipo N.

A Trina Solar afirmou: "Tomando como exemplo o módulo de ultra-alta potência baseado na tecnologia PERC, de acordo com o estudo anterior Fraunhofer ISE feito na Alemanha, o valor do sistema dos módulos monofacial e bifacial G12 de 210 mm Vertex 670 W é significativamente mais alto do que o dos módulos M10 540 W e M10 585 W, e o custo nivelado de energia (LCOE) é reduzido em até 7,4%."

Com confiabilidade superior e diferenciais de valor, os módulos de grande formato estão melhorando a segurança e a eficiência de todo o sistema fotovoltaico, reduzindo o LCOE e acelerando e modernizando todo o setor em nível mundial.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

