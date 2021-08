Trina Solar envia módulos Vertex série 600 W+ para um projeto fotovoltaico de 850 MWp, um dos maiores do Brasil

CHANGZHOU, China, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Trina Solar é a maior fornecedora de módulos fotovoltaicos para o projeto Futura 1, um projeto com 22 parques de energia solar, que está sendo desenvolvido pela Focus Energia, em Juazeiro, Bahia, Brasil.

O projeto será implementado em três fases. A primeira fase tem capacidade instalada de 850 MWp, que coloca atualmente o projeto entre os maiores do Brasil.

Os módulos iniciais sairão da China em 108 contêineres na segunda semana de agosto com 59.292 peças da série de módulos de 600 W. Os módulos bifaciais, com células de 210 mm, pertencem à linha Vertex, com a mais recente tecnologia disponível no mercado. Esses produtos de alta potência atualmente produzidos pela Trina Solar estão abrindo espaço para o sucessor de 670 W, que já pode ser encomendado para o próximo ano.

"A Trina Solar tem a tecnologia mais avançada e os módulos mais potentes com ótimo desempenho. Isso, com certeza, ajudou a Focus a nos escolher", disse Álvaro García Maltrás, vice-presidente da Trina Solar da América Latina e do Caribe.

De acordo com a Focus Energia, a produção de energia do projeto será inteiramente destinada ao livre mercado. A estratégia segue a mais recente tendência em que empreendedores de geração de energia renovável tendem a preferir negociar diretamente com os clientes, em vez de competir em leilões promovidos pela Aneel para atender exclusivamente ao mercado cativo.

De acordo com Alan Zelazo, CEO da Focus, estima-se que 2 mil empregos diretos e 4 mil empregos indiretos serão gerados durante a implementação do sistema.

Além disso, a Futura 1 chega em um momento oportuno. "Apesar de ser um projeto de longo prazo, temos o prazer de colaborar com o país para aumentar sua capacidade de produção em um período de crise hídrica extremamente grave."

O projeto já está em andamento e conta com 550 pessoas trabalhando no local. As operações estão programadas para começar em abril de 2022.

Trina Solar no Brasil

Operando no Brasil desde 2017, a Trina Solar vê grande potencial no país. "O Brasil é o principal mercado de energia solar da América Latina. É um mercado super dinâmico em alto crescimento e uma prioridade para a Trina Solar. Entramos um pouco mais tarde do que os concorrentes, mas agora estamos nos consolidando no país", diz Alvaro.

A Trina Solar já instalou centenas de megawatts na região da América Latina e do Caribe e está avançando com novos contratos com outros clientes importantes no mercado brasileiro.

