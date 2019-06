Trina Solar lança módulos bifaciais de vidro duplo i-TOPCon do tipo N

CHANGZHOU, China, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, líder global no fornecimento de soluções totais de energia inteligente e fotovoltaica, anunciou recentemente o início da produção em massa dos módulos bifaciais de vidro duplo i-TOPCon do tipo N. A melhor potência de energia frontal de um módulo com 144 células i-TOPCon de meio corte atinge 425 em Wp e a eficiência mais alta do módulo atinge 20,7%.

Os novos módulos i-TOPCon PV integram essas células bifaciais i-TOPCon do tipo n com acima de 80% de tecnologias de meio corte, bifacialidade, multibarramento (MBB), vidro duplo, monocristalino em formato quadrado e lateralidade dupla. Os módulos de alta eficiência apresentam um coeficiente de temperatura mais baixo e degradação induzida de baixa luminosidade (LID), aprimorando enormemente a potência real da energia. Fornecem também uma geração de energia extra de 5% a 30% pela parte traseira, além de contar com uma garantia linear de 30 anos.

A obtenção da eficiência recorde mundial de 25,8% nas células TOPCon de lado único, em área pequena desenvolvidas por Fraunhofer ISE impulsionou as pesquisas e o desenvolvimento de células solares de contato passivado realizados por institutos e pelo setor. Em 2015, o State Key Laboratory (SKL) de Tecnologia e Ciência Fotovoltaica (Photovoltaic Science and Technology - PVST) da Trina Solar iniciou pesquisas na célula bifacial TOPCon em áreas grandes destinada à produção em massa industrial e denominada célula i-TOPCon. Em 2019, a Trina Solar atingiu a eficiência mediana da parte frontal acima de 23% em células i-TOPCon.

A célula i-TOPCon possui um emissor frontal formado com boro e um contato passivado na parte traseira. Após ser desenvolvida pelo SKL PVST, foi transferida para a produção em larga escala em uma oficina na Trina Solar Changzhou. Em maio de 2019, a Trina Solar anunciou que seu SKL PVST estabeleceu um novo recorde mundial de 24,58% obtido pela célula solar i-TOPCon de silicone monocristalino (c-Si) do tipo n. Esse resultado foi confirmado independentemente pelo instituto ISFH CalTeC na Alemanha com a medição de uma área total (244 cm2), incluindo barramentos.

Link para a imagem: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TSM-NEG15MC.20%28II%29.jpg

Legenda: TSM-NEG15MC.20(II)

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é líder global no fornecimento de soluções totais de energia inteligente e fotovoltaica. A empresa se dedica à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de produtos fotovoltaicos; ao desenvolvimento, operação e manutenção de projetos fotovoltaicos; ao desenvolvimento e às vendas de sistemas complementares de microrredes e energia múltipla, além de operação de plataforma de energia em nuvem. Em 2018, a Trina Solar lançou sua marca Energy Internet of Things (IoT) (Internet das Coisas para a Energia) iniciando a Aliança para o Desenvolvimento Industrial da Internet das Coisas para a Energia da Trina e o Novo Centro de Inovação Industrial da Internet das Coisas para a Energia com empresas e institutos de pesquisas reconhecidos mundialmente. A companhia está comprometida a tornar-se líder no setor global de energia inteligente.

