Trina Solar lança módulos de vidro duplo tipo n Vertex S+ 445 W para telhados

CHANGZHOU, China, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, fornecedora líder global de soluções completas fotovoltaicas e de energia inteligente, lançou uma nova geração de módulos de telhados na Genera trade fair em Madrid, Espanha, no dia 21 de fevereiro: o produto de vidro duplo tipo n Vertex S+ com potência de saída atingindo 445 W, a mais alta em uma área de menos de 2 metros quadrados. Esses módulos, combinando várias tecnologias de ponta, com a garantia de energia de até 30 anos, já entraram em produção em massa.

Quando se trata de selecionar módulos solares para telhados, os instaladores e seus clientes estão procurando três coisas: saída máxima de energia a partir de espaço limitado, instalação e operações sem problemas ao longo de décadas; e boa aparência no telhado. É exatamente aqui que entra em jogo a nova série Vertex S+ da Trina Solar.

Atendendo a todos os gostos: opções bifaciais e monofaciais ideais com menos de 2 metros quadrados

Os telhados e as preferências individuais podem diferir ligeiramente entre os cenários de aplicação. Portanto, o Vertex S+ está disponível em duas especificações. O NEG9R.28 monofacial vem com um encapsulador traseiro branco para potência máxima de saída com até 445 Wp e eficiência atingindo 22.3%. Em contraste, o NEG9RC.27 transparente é a opção preferida para aplicações estéticas de ponta, por exemplo, em telhados residenciais onde a matriz desapareceria, mas de forma ótica. Este módulo bifacial apresenta uma potência frontal de 435Wp, com eficiência de 21.8%. Ambos os tipos apresentam uma área de superfície de pouco menos de 2 metros quadrados (1'762*1'134*30 mm) e uma estrutura de alumínio preta.

Coração poderoso: células tipo N

Como todos os módulos Trina Solar, o Vertex S+ é baseado na plataforma de tecnologia 210 mm Vertex. No entanto, graças à mudança para células N tipo i-TOPCon, o módulo pode gerar aproximadamente 10% de energia extra ao longo de 30 anos, em comparação com seus colegas do tipo P. Além disso, as células tipo n têm uma degradação inicial 50% mais baixa e uma atenuação anual de energia 11% mais baixa. Ambos os fatores combinados - maior potência e menor degradação - resultam em um rendimento de energia substancialmente aumentado ao longo da vida útil do módulo e melhor confiabilidade.

A Trina Solar intensificou sua nova fábrica de tipo n integrada verticalmente, garantindo o fornecimento de células i-TOPCon do tipo n para módulos de todos os tamanhos.

Confiável e sustentável: estrutura Dual-glass

O Vertex S+ é o primeiro módulo de telhados do mercado a apresentar uma estrutura robusta de vidro duplo, substituindo a folha de plástico por uma segunda camada de vidro. Sendo assim, os projetos de vidro duplo são altamente confiáveis e uma proteção perfeita ao longo de décadas, tornando esta estrutura do módulo extremamente resistente a pulverização de sal, ácidos e álcalis. O Vidro é um selante perfeito e simétrico, garantindo assim a penetração zero de umidade e minimizando o estresse nas células. Além disso, os módulos de vidro duplo Vertex têm a maior segurança possível contra incêndios. Mas não apenas isso - a omissão da folha de fundo também reduz o uso de plásticos, melhorando ainda mais a pegada ambiental do módulo e a reciclagem quando se trata do final de sua vida útil.

Manuseio e compatibilidade: desenvolvido tendo em mente o instalador

Devido aos avanços no processamento de vidro, a Trina Solar foi capaz de utilizar duas camadas de vidro ultrafino com apenas 1.6 mm de espessura, levando a um baixo peso de 21.1 kg, o que é comparável aos módulos de base. Isso significa que os instaladores podem lidar com o novo Vertex S+ no telhado, assim como sempre lidaram com módulos fotovoltaicos convencionais.

Quando se trata de instalação, o Vertex S+ é altamente compatível com outros componentes do BOS. Ele oferece uma variedade de métodos de montagem, incluindo braçadeiras de lado curto e longo, feixe cruzado, trilho compartilhado e montagem slide-in. Graças à sua corrente de curto-circuito do 10.7 A, também é compatível com mais de 99% dos inversores convencionais no mercado, conforme verificado por uma análise abrangente de compatibilidade.

Tranquilidade mental por 30 anos e além

Os sistemas fotovoltaicos construídos com o Vertex S+ ainda oferecerão energia solar para nossos filhos e netos, já que o produto vem com uma garantia de desempenho de 30 anos ultralonga. A integridade mecânica é garantida por um período completo de 25 anos, em vez do padrão do setor de 15 anos. Essas garantias estendidas são a prova da confiança da Trina Solar na sua tecnologia de vidro duplo e desempenho de longo prazo de células tipo n.

Criar valor e confiança para o cliente

A Vertex S+ ajudará muito os instaladores com uma proposta de valor sólida, permitindo-lhes oferecer aos clientes o melhor investimento em termos de energia solar garantida e aumentada. Apresentando uma inovadora estrutura de vidro duplo leve, ela oferece benefícios superiores de desempenho e segurança. Com a introdução de mais vidro, o uso de plástico é reduzido e a durabilidade aumenta, aumentando a vida útil e a reciclabilidade do painel.

Este produto cria valor agregado tanto para instaladores quanto para clientes finais em dimensões de rendimento de energia, durabilidade e sustentabilidade - em suma, energia solar à prova de futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009169/image_805511_11617462.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

