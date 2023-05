Trina Solar lança sistemas integrados de energia solar fotovoltaica e armazenamento de energia na SNEC, oferecendo soluções totais líderes em valor de tipo N

XANGAI, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar exibiu suas proezas técnicas e revelou novos produtos na 16ª Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente (16th International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition), realizada no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai de 23 a 26 de maio.

No evento, a Trina Solar apresentou seus produtos de nova geração Vertex de tipo nde 210mm, com potências de 695 W, 605 W e 450 W, Vertex de tipo pcom 670 W, a solução de sistemas de armazenamento de energia TrinaTracker Vanguard 2P e outras soluções inteligentes de energia completas. Todos esses produtos demonstram o compromisso da empresa de liderar o caminho em soluções inteligentes de energia solar para um futuro de zero emissões líquidas.

Além disso, a Trina Solar lançou globalmente na conferência sua avançada tecnologia i-TOPCon de tipo n, liderando o valor de tipo n. Novos produtos com tecnologias HJT e iBC de última geração também foram exibidos. O estande da Trina atraiu milhares de visitantes da Europa, América do Norte, América Latina e da região da Ásia-Pacífico.

A família Vertex N da Trina Solar fez sua estreia na SNEC e os módulos Vertex de tipo nde 605W foram instalados no Tracker Vanguard 2P da Trina, e a tecnologia atraiu muito interesse na SNEC. As soluções baseadas em cenários do tipo nde 210 mm da Trina Solar são personalizadas para operar em uma ampla gama de configurações, com custos de BOS mais baixos e LCOE para maximizar o valor para o cliente.

Trina Solar revela sua tecnologia avançada i-TOPCon de tipo n

Como pioneira na tecnologia de tipo n, a Trina Solar continua inovando e atualizando sua linha de produtos e o lançamento global de sua tecnologia i-TOPCon Advanced de tipo nocorreu na SNEC. Com esta tecnologia, a eficiência de célula atingiu 26% e a potência de saída do módulo mais de 700W. O produto entrará em produção em massa no próximo ano.

A Trina Solar continua inovando e ampliando sua experiência técnica em áreas como iBC e HJT. Na SNEC, a empresa estreou seus módulos HJT PV com saída máxima de potência de mais de 730W e eficiência de 23,5%, o que pode aumentar a geração de energia de 4 a 8%. A combinação de SMBB com encapsulamento de alta densidade permite que os módulos alcancem ZERO perda de corte e uma pegada de carbono ultrabaixa, 30% menor do que a tecnologia PERC. Também foram apresentados módulos iBC PV com potência máxima de 480W+ e eficiência máxima de 24%. Os módulos, com um design de contato traseiro completo e passivação total, possuem sombreamento de dedo não-frontal, apresentando uma aparência perfeita e proporcionando aos clientes a experiência estética final.

Trina Storage: À medida que a atenção se volta para a integração de sistemas de energia solar fotovoltaica e armazenamento de energia, o produto destaque é o Elementa.

Com foco na integração de sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia, a Trina storage apresentou seus principais produtos na exposição, incluindo a célula Trina de 306Ah, com mais de 12.000 ciclos de vida, o sistema de resfriamento líquido Trina Storage Elementa com vida útil prolongada, superior a 10.000 ciclos e produtos de armazenamento de energia residencial, bem como seu sistema de conversão de energia.

A Trina também revelou soluções de última geração para integração de sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia, demonstrando tendências em tecnologia aplicadas a sistemas de armazenamento de energia de bateria de íons de lítio de alta temperatura sem condicionamento de ar. A Trina Solar está buscando avanços no segmento de armazenamento de energia de alto potencial com suas vantagens tecnológicas e produtos seguros e confiáveis.

Adaptável a cenários mais complexos com rastreadores Trina atualizados

O Vanguard 2P de última geração que estava em exposição, com seu sistema de controle de múltiplos motores, é mais seguro, confiável e fácil de instalar do que os acionamentos mecânicos tradicionais. O rastreador pode ser adaptado a configurações de aplicação mais complexas, reduzindo o LCOE e melhorando o ROI do cliente. Em ambientes desérticos, no deserto de Gobi e em áreas selvagens, o novo Vanguard 2P pode operar de forma estável por 1.200 horas em temperaturas tão baixas quanto -30°C. Os novos compostos poliméricos POM utilizados no rolamento esférico possuem alta resistência ao desgaste e alta rigidez, resultando em uma vida útil de fadiga de até 25 anos. As matérias-primas externas utilizadas na fabricação do novo Vanguard 2P são submetidas a controle de qualidade em teste de névoa salina e teste de corrosão cíclica para garantir que sejam resistentes à corrosão em áreas de lama e costeiras, e seu nível de resistência à água e poeira atinge IP65 ou superior.

Confiabilidade do módulo confirmada por terceiros

A Trina Solar é reconhecida e tem a confiança de muitas instituições internacionais, incluindo CSG, EUPD, RETC e PVEL, por sua confiabilidade de módulo.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

