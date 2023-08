Trina Solar lidera a padronização da indústria com módulos de 'tamanho dourado' para todas as configurações

CHANGZHOU, China, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Os principais fabricantes de módulos fotovoltaicos, incluindo a Trina Solar, apresentaram seus produtos 210R em uma reunião semestral da China Photovoltaic Industry Association em meados de julho.

Anteriormente, nove empresas concordaram em padronizar as dimensões dos módulos retangulares de wafer de silício, com base nos módulos 210R da Trina Solar, o que impulsiona a indústria um passo adiante em direção à adoção universal da tecnologia de 210 mm e seus módulos.

2384 x 1134mm Vertex 605W: o "melhor parceiro" dos rastreadores

Os produtos da Trina Solar com "tamanho dourado" incluem módulos de formato pequeno, médio e grande, cobrindo toda a faixa de potência de 400W-500W-600W+. A otimização de formatos proporcionou melhorias em eficiência e valor em uma ampla gama de configurações, incluindo grandes usinas de energia e para uso comercial, industrial e residencial.

Configurações de escala de utilidade: dimensões de módulo de grande formato de 210 mm, sendo o primeiro padronizado para 2384/2172 x 1303 mm em 2021, módulos de 600W+ oferecem valor maximizado

Em termos de módulos de grande formato, a Trina Solar colocou no mercado os módulos Vertex 670W e Vertex N 700W com base em sua avançada plataforma de tecnologia de 210 mm, permitindo que a indústria entre na era PV 6.0 e adote 700W+.

Com base em wafers de 210 mm, as dimensões de módulos de 2172x1303 mm com 60 células e módulos de 2384x1303 mm com 66 células foram as primeiras a serem padronizadas em 2021. Os principais fabricantes de módulos concordaram com as dimensões e os locais dos orifícios de montagem, com a Trina Solar liderando o caminho, resultando no padrão do grupo T/CPIA0003-2022.

Tipo de célula Tipo de módulo Número de células Comprimento do módulo (mm) Largura do módulo (mm) Distância do furo de montagem no lado longo (mm) Meia célula Vidro único, emoldurado/vidro duplo, emoldurado 110 2384±2 1096±2 400/1400±1 120 2172±2 1303±2 400/1400±1 132 2384±2 1303±2 400/1400±1 O padrão do grupo em wafers 210 mm obtidos em 2021

Os módulos 600W+ se tornaram padrão em projetos de usinas de energia. De acordo com relatórios de mídia, quase 90% dos 600W+ módulos exibidos no SNEC deste ano em Xangai utilizaram 210, 182 e células retangulares, com o 210 respondendo por 60% do total.

A Trina Solar continua a desbloquear o valor do cliente e está avançando continuamente em direção à era 700W+. Espera-se que os módulos Vertex N 700W +, reconhecidos por seu desempenho LCOE para usinas de energia montadas no solo, entrem em produção em massa no próximo ano.

Configurações comerciais e industriais: as dimensões dos módulos de formato médio 210R vêm à padronização de 2384 x 1134mm

Em abril a Trina Solar assumiu a liderança no lançamento de seus módulos 210R. Esta série é a primeira do que está sendo chamado de módulos de tamanho dourado no formato médio 2384 x 1134mm. O desempenho deles não só foi drasticamente melhorado, mas também foi projetado para fazer uso ideal do espaço no transporte de contêineres. Os módulos desse tamanho permitem o uso do espaço de contêiner de 98,5%, o mais alto nível disponível.

Os módulos Vertex N 605 W, desenvolvidos usando tecnologia avançada n-de células i-TOPCon, chegaram ao mercado em novembro. As dimensões desta série de módulos são 2384 x 1134 mm, com potência 30 W superior à de outros produtos no mercado. Este design dimensional superior permite a utilização perfeita do comprimento do rastreador. Em comparação com módulos do tipo n-com 72 células, a capacidade instalada em uma única linha de rastreadores é aumentada em 13%. Em comparação com a geração anterior de produtos de formato médio, os módulos Vertex tipo n-de 605 W reduzem o BOS em 1,8% ~ 4,5%, tornando-os absolutamente ideais para rastreadores. Até o primeiro trimestre deste ano, o volume de remessas de módulos 2384x1134mm (incluindo 2384x1096mm) havia alcançado 30 GW. Espera-se que as remessas cumulativas cheguem a 50 GW até o final deste ano.

O conceito de células de wafer retangulares agora é totalmente aceito no mercado, culminando com os principais participantes do setor alcançando consenso no início em julho sobre dimensões padrão dos módulos de formato médio.

Ambientes residenciais: 2m² tamanho pequeno (1762x1134 mm) com alta eficiência e design de última geração

Os módulos Vertex S foram desenvolvidos com base em pesquisas extensas e projetos de configurações direcionadas. Eles se caracterizam pelo quanto são pequenos e quanto de energia produzem, perfeitos para as necessidades dos clientes para projetos distribuídos onde quer que estejam.

As especificações da nova geração de módulos Vertex S, desenvolvidos com tecnologia wafer retangular 210R, são de até 450W, com dimensões de 1762x1134mm e apenas 1,998m², com aumento de potência de 10~15W para 450W, atingindo a maior potência em 2m², com eficiência de 22,5% e pesando apenas 21kg. O Vertex S+ não apenas atende aos requisitos dos regulamentos de segurança de construção alemães altamente rigorosos em relação ao limite superior de tamanho, mas também ao requisito de peso de "menos de 50 libras (~23kg) para uma única pessoa carregar".

No SNEC em Xangai e na exposição Intersolar Europe realizada recentemente na Alemanha, os principais fabricantes mostraram módulos do mesmo tamanho que os módulos Vertex S. 1762x1134mm tornou-se assim o tamanho de ouro dos pequenos formatos.

Marca Tecnologia celular Tamanho do módulo (LxW mm) Energia do módulo [W] Trina Solar TOPCon 1762x1134 450 JinkoSolar TOPCon 1762x1134 445 JinkoSolar TOPCon 1762x1134 450 JA Solar TOPCon 1762x1134 455 JA Solar TOPCon 1762x1134 445 JA Solar PERC 1762x1134 440 Vários produtos dos principais fabricantes de módulos estão disponíveis em 1762x1134mm

Começando com a padronização de tamanhos de módulo de 210 mm, reduzindo o custo de fabricação e LCOE com módulos de alta potência de 210 mm tornou-se uma tendência na indústria fotovoltaica. A Trina Solar estabeleceu uma base sólida para a padronização de tamanhos de módulos buscando inovação em P&D, sendo transparente com sua tecnologia e construindo um ecossistema com outros players líderes.

Nos últimos dois anos, o tamanho dourado de 210 mm para formatos pequenos, médios e grandes tem sido uma escolha comum de todo o setor.

Por sua vez, espera-se que a padronização de tamanhos beneficie toda a cadeia do setor. Por um lado, as necessidades dos clientes a jusante para várias configurações de PV serão totalmente atendidas e o valor do cliente será maximizado Por outro lado, isso pode oferecer uma forma prática de maximizar o valor da cadeia a montante e a jusante da cadeia industrial e reduzir o custo de toda a cadeia industrial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2167294/image_805511_50906674.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd