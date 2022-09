Trina Solar mantém classificação "AAA" em relatório de bancabilidade do terceiro trimestre de 2022 da PV Tech

CHANGZHOU, China, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, provedora líder global de soluções de energia fotovoltaica e energia inteligente, recebeu mais uma vez a classificação "AAA", a categoria mais alta, no mais recente relatório de bancabilidade da tecnologia de módulos fotovoltaicos publicado pela PV Tech.

Com base na saúde de fabricação e financeira das empresas, o relatório classifica a bancabilidade de fornecedores de módulos fotovoltaicos de AAA, a categoria mais alta, a C, a categoria mais baixa. A Trina Solar está no topo da lista, o que mostra o reconhecimento total que a empresa obteve de autoridades internacionais em termos de tecnologia, produtos e finanças.

O princípio orientado para LCOE dá apoio a um maior valor dos módulos Vertex 600W+

Recentemente, a Trina Solar apresentou o princípio orientado para LCOE (custos nivelados de eletricidade), o que significa que, com alta potência, alta eficiência, alta confiabilidade e alto rendimento de energia, podem-se conseguir LOCE mais baixos. Os módulos Vertex 600W+ da Trina conseguem um aumento de potência de 125 W a 130W, e a eficiência do módulo aumenta em 0,3% a 0,5%. Em termos de rendimento de energia, dados empíricos mostram que o rendimento de energia dos módulos Vertex 600W+ é pelo menos 2,1% maior do que o dos módulos de referência. Os testes empíricos foram realizados pela TÜV Rheinland e pela CPVT em escala global.

Graças à alta confiabilidade de seus módulos fotovoltaicos, a Trina Solar foi classificada como "Top Performer" (empresa de desempenho superior) pela PVEL pelo oitavo ano consecutivo e nomeada como "Overall High Achiever" (conquistador de alto desempenho global) do Centro de Testes de Energia Renovável (RECT) por três anos consecutivos.

Combinada com a tecnologia tipo N, a tecnologia 210 continua a liderar o setor

A Trina Solar continuará a liderar o setor desenvolvendo produtos tipo N de alta eficiência e alta potência e formando um ecossistema relevante. Em agosto, a eficiência do módulo de abertura do módulo tipo N Vertex exclusivo da Trina Solar, que usa silício monocristalino, atingiu 24,24%, estabelecendo um novo recorde mundial para módulos I-TOPCon industriais tipo N de grande superfície.

Até o final de 2022, espera-se que a capacidade de produção de módulos I-TOPCon tipo N pela Trina Solar atinja 8 GW. O novo layout de capacidade de produção no Parque Industrial de Qinghai é todo de módulos 210 com base na tecnologia de células tipo N de nova geração. Com células tipo N de 210 mm de tamanho e 600 W de potência, a Trina Solar continuará a atender seus clientes finais com excelência e maior valor.

Desempenho financeiro estável e alta bancabilidade

À medida que seu negócio de módulos fotovoltaicos continua a prosperar, as remessas de módulos fotovoltaicos da Trina Solar totalizaram 18,05 GW no primeiro semestre deste ano, 72% a mais do que no mesmo período do ano passado, com um aumento em sua participação de mercado para 15%. As remessas de módulos 210 representaram mais de 80% de suas remessas totais no primeiro semestre. A Trina Solar enviou mais de 30 GW de módulos 210, enquanto todo o setor enviou mais de 50 GW de módulos 210 em junho.

Além da classificação AAA no relatório de bancabilidade da PV Tech, a Trina Solar também recebeu o reconhecimento do mercado financeiro e de institutos de renome. A Trina Solar atingiu 100% na pesquisa de bancabilidade do BNEF por seis anos consecutivos. E os módulos Vertex demonstraram excelência em fatores importantes no Estudo de Bancabilidade dos Módulos Fotovoltaicos da Trina Solar realizado pela UL.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

