Trina Solar mantém segundo lugar em remessas globais de módulos no primeiro trimestre

CHANGZHOU, China, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Com base nas demonstrações financeiras dos principais fabricantes de módulos, várias organizações confiáveis classificaram a Trina Solar, provedora líder global de soluções completas de energia fotovoltaica e inteligente, em segundo lugar mundial em remessas de módulos de 8 GW. Tal classificação é consistente com os resultados da PV InfoLink, uma respeitada agência de análise fotovoltaica, e da PV-Tech, uma agência mundialmente reconhecida do setor fotovoltaico, que classificaram as remessas globais de módulos no ano passado e posicionaram a Trina Solar em segundo lugar. A empresa indica que este ano espera manter sua classificação, com a remessa de módulos totalizando 43 GW.

Os analistas do setor dizem que os módulos de série 210 de alta confiabilidade, alta potência e baixo LCOE nos quais a Trina Solar foi pioneira e que se tornaram a principal preferência do setor, ajudaram a empresa a alcançar este grande sucesso. A tecnologia Vertex G12-210 foi amplamente aceita em todo o setor. De acordo com relatos da mídia, as remessas globais de módulos de série 210 aumentaram acentuadamente no ano passado, para 26 GW e, dessas remessas, a Trina Solar contribuiu com 16 GW, ocupando o primeiro lugar. Em março, as remessas cumulativas de módulos série 210 ultrapassaram a marca de 35 GW. Com o avanço do setor fotovoltaico para a era de mais de 600 W, a colaboração na cadeia industrial tornou-se mais fluida, os inversores e rastreadores são totalmente compatíveis com os módulos 210, a ecologia de mais de 600 W tornou-se mais madura e a capacidade de produção e as remessas de módulos 210 de alta potência de continuarão a aumentar.

Em várias ocasiões, a Trina Solar ganhou reconhecimento internacional pela confiabilidade de seus produtos e pela bancabilidade de sua marca. No ano passado, a empresa já havia obtido a designação de Top Performer (Empresa de alto desempenho) certificada pelo PVEL, o principal laboratório independente de testes fotovoltaicos, por sete anos consecutivos. Também obteve 100% na Pesquisa de Bancabilidade da BNEF, classificada como a principal fornecedora de módulos financiáveis por seis anos consecutivos e classificada como fabricante de nível 1 de módulos fotovoltaicos BNEF no quarto trimestre do ano passado.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

