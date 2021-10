Trina Solar obtient l'unanimité dans le sondage de bancabilité de BloombergNEF, devenant ainsi le fournisseur de panneaux le plus bancable pour la 6e année consécutive

CHANGZHOU, Chine, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. (« Trina Solar » ou la « société ») a été reconnue bancable par tous les répondants au sondage du rapport sur la bancabilité des panneaux et onduleurs photovoltaïques de 2021 publié par BloombergNEF. Ce rapport fait de Trina Solar le seul fabricant de panneaux à être coté bancable pour la 6e année consécutive par 100 % des répondants de l'industrie participant à l'enquête annuelle de BloombergNEF.

Selon le rapport de BloombergNEF, la santé financière d'une entreprise, le compte-rendu de ses panneaux sur le terrain et les garanties des fabricants sont des indicateurs importants pour l'évaluation de la force financière des fabricants de produits photovoltaïques des institutions financières. L'entreprise à l'origine du rapport contacte des banques, des fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, des fournisseurs d'électricité indépendants et des conseillers techniques dans le monde entier et mène des entretiens approfondis avec des inspecteurs de la qualité et des experts en technologie. L'enquête est donc large et l'évaluation ouverte et transparente. BloombergNEF est l'une des institutions de recherche tierces les plus crédibles sur le marché mondial de l'énergie nouvelle. Le rapport est donc considéré comme une référence inestimable pour le crédit aux entreprises dans de nombreuses institutions financières.

Le rapport sur la bancabilité des panneaux et onduleurs photovoltaïques de 2021 de BloombergNEF a également cité le rapport annuel sur la fiabilité des panneaux photovoltaïques publié par l'organisme de certification PV Evolution Labs. Le rapport de PV Evolution Labs a confirmé les performances exceptionnelles des panneaux de Trina Solar sur le plan de la fiabilité et de la capacité de production d'électricité. La société a été une fois de plus nommée le fabricant de panneaux le plus performant au monde.

De 2020 à 2021, Trina Solar a lancé les panneaux Vertex de 210 mm 410 W, 510 W, 555 W, 605 W et 670 W, menant l'industrie dans la nouvelle ère des panneaux 600 W+. La série Vertex a été largement reconnue par les clients du monde entier, ouvrant un nouveau canal pour réduire le coût de l'électricité et garantir les rendements stables à long terme des centrales électriques. En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'énergie intelligente et d'énergie photovoltaïque, Trina Solar s'est engagé à fournir les avantages de ses produits à des partenaires internationaux pour accélérer l'application mondiale de l'énergie intelligente et créer un nouveau monde d'énergie sans carbone.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd