Trina Solar promete construir um mundo com zero carbono com responsabilidade, tecnologia e visão

XANGAI, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A China está redefinindo o conceito de modernização e, como parte disso, o setor de novas energias desempenhará um papel importante, afirmou Helena Li, presidente de vendas globais para produtos solares da Trina Solar.

Como o mundo todo está se esforçando para construir um futuro com carbono zero, é essencial que todos trabalhem juntos, ela diz.

Li fez essas observações em um discurso utilizando quatro palavras como ponto de referência no BloombergNEF Shanghai Summit realizado entre 29 a 30 de novembro.

"O mundo está passando por enormes mudanças, e uma nova energia é uma parte importante do mix de energia", disse Li.

"O primeiro é consenso. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas informa que até 3,6 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em ambientes altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Desde o Protocolo de Kyoto assinado em 1997 até o Acordo de Paris assinado em 2016, até o pico de emissões de CO 2 da China antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060, proposto há dois anos, o mundo chegou a um acordo de que lidar com a mudança climática e alcançar a neutralidade de carbono são uma causa comum para toda a humanidade".

"A segunda palavra-chave é responsabilidade. De certa forma, a Trina Solar deve a sua própria existência ao Protocolo de Kyoto. Pois foi esse documento que inspirou o fundador da empresa, nos concebendo uma das primeiras empresas fotovoltaicas do mundo. Desde que a Trina Solar foi fundada há 25 anos, ela está firmemente comprometida com sua missão para uma "energia solar para todos". Como prova disso, já enviamos mais de 120 GW de módulos para mais de 100 países e regiões, gerando cerca de 162 TWh de eletricidade a partir de energia limpa todos os anos. De produtos com baixo teor de carbono a produção e operações ecológicas até a implementação completa de uma estratégia de ESG, a Trina Solar assume sua responsabilidade social respeitando profundamente a ética para o desenvolvimento sustentável.

"Terceiro, tecnologia. Acreditamos que alcançar a neutralidade de carbono consiste em quatro elementos críticos: geração de energia fotovoltaica, tecnologia de armazenamento de energia, digitalização de energia, rede de tensão ultra-alta. A Trina Solar está decidida em sua missão de promover a entrada da indústria na era de mais de 600W e a aplicação completa de módulos fotovoltaicos que atendam aos princípios orientados para o LCOE. Os módulos tipo-n de nova geração baseados na plataforma de tecnologia de 210mm e a tecnologia de películas i-TOPCon tipo-n, reduzem ainda mais o LCOE para o crescimento contínuo de energia renovável.

"E quarto, visão. Acreditamos que os setores de novas energias e fotovoltaicas têm projeções muito boas. Embora a neutralidade local de carbono ainda esteja distante, a Trina Solar está imensamente orgulhosa de seu papel em fazer isso acontecer e tem desempenhado nos últimos 25 anos fornecendo soluções inteligentes de energia solar para todo o mundo. Estamos entusiasmados com os próximos 25 anos, incluindo a perspectiva de construir um ecossistema fotovoltaico voltado para os usuários. Ao mesmo tempo, estamos sóbrios ao enfrentarmos a responsabilidade com outros na indústria de criar um futuro com carbono zero para todos."

FONTE Trina Solar Co., Ltd

