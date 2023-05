Trina Solar recebe o prêmio Top Brand PV 2023 pela EUPD Research

CHANGZHOU, China, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar foi mais uma vez reconhecida como "Top Brand PV 2023" na categoria Módulos pela EUPD Research, empresa líder mundial em pesquisa de mercado, pelo nível excepcionalmente alto de satisfação do cliente da Trina Solar com seus módulos fotovoltaicos na América Latina, especialmente no Brasil, Chile e México.

A EUPD Research é um órgão de certificação líder de renome mundial no setor solar, com mais de 20 anos de experiência aprofundada na medição e análise da percepção dos intermediários e clientes finais do mercado fotovoltaico.

Todos os anos, a EUPD Research pesquisa milhares de instaladores em mais de 30 países e regiões, solicitando suas opiniões sobre marcas fotovoltaicas e de armazenamento e seu desempenho em termos de módulo, inversor, sistemas de rack, atacado e armazenamento. A análise Top Brand PV baseia-se em décadas de experiência em pesquisa e modelos de avaliação exclusivos que representam a máxima qualidade e objetividade.

A pesquisa deste ano mostra que a Trina Solar recebeu um nível excepcional de satisfação do instalador e valor recomendado entre as principais marcas globais. Isso significa que a Trina Solar é uma das melhores empresas no mercado global de energia fotovoltaica, uma marca líder na mente de instaladores e usuários finais, e é reconhecida por sua excelente confiabilidade e credibilidade.

Em várias ocasiões, a Trina Solar ganhou reconhecimento internacional pela confiabilidade de seus produtos e pela bancabilidade de sua marca. A partir de 2022, a empresa foi classificada como 'Top Performer' pela PVEL pelo oitavo ano consecutivo e reconhecida como RETC 'Overall High Achiever' pelo terceiro ano consecutivo. A empresa marcou 100% na Pesquisa de Bancabilidade da BNEF nos últimos sete anos. E a partir do primeiro trimestre de 2023, recebeu a classificação mais alta, AAA, por quatro trimestres consecutivos no relatório PV Tech Module Tech Bankability Ratings.

Desde que a Trina Solar foi fundada, há 25 anos, ela forneceu ao mundo mais de 140 GW de módulos solares e está presente em mais de 150 países e regiões. A Trina Solar já vendeu mais de 65 GW de módulos de 210 mm desde o primeiro trimestre de 2023, ocupando o primeiro lugar globalmente com uma participação de mercado de mais de 50%. A empresa está empenhada em fazer mais contribuições com seus excelentes produtos, inovação tecnológica e desempenho financeiro estável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075551/image_1.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd