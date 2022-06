Trina Solar reçoit la certification LCA pour le cycle de vie à faible émission de carbone des modules Vertex de 210 mm

CHANGZHOU, Chine, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, TÜV Rheinland a octroyé la certification LCA à Trina Solar pour ses modules Vertex de 210 mm, faisant de l'entreprise la première entreprise solaire à recevoir la certification LCA pour ses modules de 210 mm. Grâce aux plaquettes de 210 mm, les modules Vertex émettent la plus faible quantité de carbone de l'industrie.

Depuis sa création il y a 25 ans, Trina Solar est à la fois un défenseur de l'énergie verte et un adepte du développement écologique. L'entreprise fournit de l'électricité propre grâce à des modules photovoltaïques et s'engage à rendre ses processus de fabrication écologiques et à faible émission de carbone.

L'évaluation du cycle de vie (LCA) suit les méthodes et les exigences de la norme ISO 14040/ISO 14044 pour effectuer des essais scientifiques et rigoureux relativement aux émissions de carbone dans le cycle de vie et à autres indicateurs évalués. Les produits, récupérés dans les principales usines de production de Trina Solar à travers le monde pour les tests et la certification, couvrent toute la gamme de modules en silicium monocristallin de type P de 210 mm des séries Vertex S 410 W à Vertex 670 W.

Les résultats montrent que les modules Trina Solar Vertex sont exceptionnels dans l'industrie pour leurs faibles émissions de carbone. D'après les résultats de l'évaluation du cycle de vie des modules photovoltaïques, les émissions de carbone moyennes en Chine sont d'environ 550 kg d'émission de CO 2 par kilowatt. Les émissions de carbone des modules Vertex de 210 mm de Trina Solar sont seulement de 400 kg d'émission de CO 2 par kilowatt, sans l'utilisation de matériaux spéciaux en silicium. Ses émissions de carbone sont d'au moins 30 % inférieures à la moyenne de l'industrie en Chine. En prenant l'exemple du cycle de vie de 30 ans du produit, les modules Trina Solar Vertex ont un facteur d'émission électrique inférieur à 0,01. Les émissions de carbone de l'énergie thermique sont 100 fois plus élevées.

En plus de tester des éléments concernant les influences potentielles du réchauffement climatique, Trina Solar a effectué une analyse LCA complète des modules Vertex sur plus de 10 indicateurs qui affectent l'environnement, y compris la consommation d'énergie, l'utilisation de matières premières, les pluies acides, l'eutrophisation, les toxines et les déchets. Les résultats montrent des performances exceptionnelles des modules Vertex.

La réduction des émissions de carbone est une tendance mondiale qui continuera d'affecter les portefeuilles de produits, le développement technologique, la production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans toutes les industries. La certification « faible émission de carbone » sera un facteur de considération important pour les clients au moment de sélectionner les produits à utiliser. Les modules Vertex de 210 mm de Trina Solar ont obtenu la certification LCA et fourniront aux clients des données relatives aux émissions de carbone des modules et d'autres données de performance environnementale qui les aideront à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.

La certification LCA n'est qu'un aspect de la façon dont Trina Solar poursuit une approche à faibles émissions de carbone. L'entreprise assumera strictement sa responsabilité sociale de réduction des émissions de carbone et de développement écologique grâce à des initiatives telles que la conception de produits à faibles émissions de carbone, l'optimisation des systèmes de gestion de l'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique. En plus de son propre développement écologique, Trina Solar favorisera également la conservation de l'énergie et la réduction des émissions dans la chaîne de l'industrie.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd