Trina Solar reçoit les prix Meilleure marque de modules photovoltaïques décernés par EUPD Research

EUPD Research est un organisme de certification de renommée mondiale dans l'industrie photovoltaïque, qui possède une vaste expérience en matière de recherche. L'organisme a mis au point des modèles d'évaluation uniques basés sur une analyse riche et approfondie des données, avec la plus grande qualité et objectivité, qui reflètent la perception des marques solaires par les installateurs.

Chaque année, EUPD Research interroge des milliers d'installateurs dans 25 pays et régions, sollicitant leur avis sur les marques photovoltaïques et leurs performances en ce qui concerne les modules, les onduleurs, les systèmes de rayonnage, la vente en gros et le stockage. L'enquête de cette année montre que Trina Solar se classe parmi les principales marques mondiales avec un niveau exceptionnel de satisfaction des installateurs et de valeur recommandée. Cela signifie que Trina Solar est une entreprise très performante sur le marché mondial du photovoltaïque, une entreprise de premier plan dans l'esprit des installateurs et des utilisateurs finaux, et qu'elle est reconnue pour son excellente fiabilité et sa crédibilité aux yeux des clients et des partenaires commerciaux.

Markus A.W. Hoehner, président et PDG d'EUPD Research, a déclaré : « Les modules PV de Trina Solar figurent parmi les produits les plus recommandés en Australie, au Chili, au Mexique et au Pakistan. Il est avéré que l'entreprise a apporté une contribution exceptionnelle au développement du marché solaire dans ces pays. Nous félicitons Trina Solar et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa mission de modèle des normes élevées que les partenaires commerciaux et les clients du monde entier sont en droit d'attendre. »

Trina Solar a été reconnue à plusieurs reprises au niveau international pour la fiabilité de ses produits et la bancabilité de sa marque. L'année dernière, elle a été nommée Top Performer, comme le certifie PVEL, le principal laboratoire d'essais PV indépendant, pour la septième année consécutive. Elle a également obtenu un score de 100 % dans l'enquête sur la bancabilité du cabinet BloombergNEF (BNEF), s'est classée comme le meilleur fournisseur de modules bancables pendant six années consécutives et a été classée comme fabricant de modules PV de niveau 1 du BNEF au quatrième trimestre de l'année dernière.

Depuis la création de Trina Solar il y a 25 ans, l'entreprise est restée fermement attachée à sa mission, qui est de faire profiter l'énergie solaire à l'humanité entière. À l'heure actuelle, la gamme de puissance des modules Vertex de 210 mm s'étend de 410 W+ à 690 W+, ce qui répond à la grande diversité des besoins et des utilisations des clients, notamment dans les centrales électriques distribuées et au sol. En avril de cette année, Trina Solar avait expédié plus de 100 GW de modules à haut rendement dans le monde entier. Trina Solar s'est classée au deuxième rang des expéditions mondiales de modules en 2021 et a conservé cette place au premier trimestre de cette année.

