Trina Solar se une à iniciativa SBTi, ressaltando seu apoio à meta de redução de emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C

CHANGZHOU, China, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Trina Solar se uniu formalmente à iniciativa global Science Based Targets (SBTi) e assinou o Business Ambition com o compromisso de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C. Isso mais uma vez destaca o compromisso da empresa de ajudar a limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C por meio de suas próprias ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa. A Trina Solar se comprometeu a ser uma líder global da transformação energética e a promover o desenvolvimento sustentável mundial, assim como a alcançar os objetivos da neutralidade de carbono.

"A Trina Solar se uniu à SBTi para cumprir melhor sua missão de 'energia solar para todos', disse Gao Jifan, presidente da empresa. "Utilizaremos nossas vantagens estratégicas, nossos sólidos recursos de desenvolvimento e inovação de produtos e nossa presença comercial global para chegar o mais rapidamente possível à neutralidade de carbono e ao desenvolvimento sustentável. Cada passo que a Trina Solar der estará alinhado com o compromisso de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C, e faremos o possível para criar um mundo livre de carbono."

Em dezembro de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o primeiro ato internacional assinado por todos os países para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Inspirado na assinatura do protocolo e na Million Solar Roofs Initiative do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, Gao Jifan fundou a Trina Solar, uma das primeiras fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo.

A Trina Solar, como provedora líder global de soluções em energia fotovoltaica inteligente, com a visão de criar um mundo livre de carbono, oferece aos clientes do mundo todo soluções solares fotovoltaicas três em um, que consistem em módulos de alta eficiência, rastreadores inteligentes e serviços de operação e manutenção de usinas de energia. Até o primeiro trimestre de 2021, a Trina Solar havia enviado mais de 70 GW de módulos, que podem gerar cerca de 90 bilhões de kWh de energia limpa e reduzir as emissões de CO 2 em 94,22 milhões de toneladas por ano, o equivalente ao plantio de 5,1 bilhões de árvores.

A SBTi foi criada em 2015 em conjunto pelo World Wide Fund for Nature, o Carbon Disclosure Project, o World Resources Institute e o Global Compact da ONU e estabeleceu uma meta de emissões de carbono para limitar o aquecimento global a 1,5 °C ou 2 °C.

A Trina Solar se uniu à iniciativa de 1,5 °C, que exige uma meta de reduções mais alta e ações mais fortes para alcançá-la. A Trina Solar também é uma das nove únicas empresas da China a apoiarem a meta mais rigorosa de 1,5 °C. Mais de 1.500 empresas de todo o mundo se uniram à SBTi, incluindo mais de um quinto das empresas da Forbes Global 500.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

