Trina Storage começa forte em 2023, assina mais de 100MWh Elementa no Reino Unido

MUNIQUE, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Storage, provedora de soluções de armazenamento de energia de baterias integradas verticalmente, anunciou hoje o fechamento do contrato de outros dois projetos de Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (em inglês: Battery Energy Storage System, BESS) no Reino Unido logo após a assinatura do projeto Sangate de 50MW/102MWh no mês passado. Esses dois novos acordos, 25MW/58MWh e 50MW/58MWh, respectivamente, também utilizarão o produto de armazenamento de bateria integrado verticalmente da Trina Storage – Elementa.

Trina Storage implementará seu primeiro projeto Solar + Storage

O projeto recém-assinado de 25MW/58MWh está localizado na região central da Inglaterra. A Trina Storage oferecerá sua solução de armazenamento de energia de última geração baseado no Elementa, adicionando a um projeto fotovoltaico existente lá. Para a Trina Storage, será o primeiro projeto Solar + Storage do Reino Unido, demonstrando a flexibilidade e a relação custo-benefício da solução de armazenamento de bateria do Elementa.

O Reino Unido tem metas climáticas ambiciosas com o objetivo de atingir um sistema de energia líquida zero, impulsionado por fontes renováveis assumindo uma participação maior no misto de eletricidade do país. As aplicações de Solar + Storage são agora a tendência sustentável e de longo prazo para garantir a estabilidade da rede elétrica. Ao incorporar sistemas de armazenamento, a geração de pico do sistema fotovoltaico pode ser mudada à medida que a demanda de energia flutua, melhorando ainda mais a estabilidade da rede, garantindo geração maximizada e, por sua vez, receita. Além disso, a integração solar e de armazenamento pode ajudar a evitar a redução de energia renovável, garantindo ainda mais a integração segura e bem-sucedida de energias renováveis.

Trina Storage dá grandes avanços no mercado de armazenamento de energia

Além do projeto de co-localização, a Trina Storage fornecerá outra solução BESS independente de 50MW/58MWh para o fornecedor líder de infraestrutura de energia inteligente do Reino Unido, SMS plc. Este projeto estará localizado em Berkeley Gloucestershire, Inglaterra. É a segunda vez que a Trina Storage é escolhida pela SMS depois que seu primeiro projeto em Burwell, Cambridgeshire foi entregue com sucesso no início de 2022. Um grande reconhecimento de um cliente existente é a melhor prova da excelente capacidade de implantação da Trina.

Ambos os projetos utilizarão o sistema interno de bateria Elementa da Trina, enquanto a solução completa compreende a sólida engenharia da Trina, bem como o escopo do serviço. A Trina Storage impulsiona inovações técnicas avançadas para oferecer o BESS refrigerado a líquido mais avançado, integrado com desempenho aprimorado da bateria e recursos de segurança aprimorados, garantindo retornos maximizados do projeto. A solução BESS de classe mundial e altamente competitiva foi projetada para atender à crescente demanda no mercado de armazenamento globalmente. A Trina Storage está fazendo grandes avanços com um forte pipeline de projetos de mais de 5GWh em todo o mundo, para, em última análise, oferecer mais eficiência às redes de energia modernas e construir um mundo com energia segura.

Construindo um futuro mais ecológico com a Trina Storage

Como líder global em armazenamento, a Trina Storage está sempre se esforçando pela excelência. O Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Armazenamento de Energia Avançada está pronto para estender as inovações técnicas. A base de integração também contribui para as sólidas vantagens da cadeia de suprimentos da Trina Storage. Equipes locais profissionais são estabelecidas para oferecer suporte e serviços abrangentes aos nossos clientes. A Trina Storage continua fazendo grandes movimentos, demonstrando sua determinação e confiança na liderança da transição energética por meio do armazenamento.

Ao comentar sobre essas recentes conquistas,Terry Chen, chefe de armazenamento no exterior da Trina Storage, disse:

"Agradecemos muito a confiança contínua da SMS e esperamos implementar nosso primeiro projeto de energia solar mais armazenamento. Ofereceremos o sistema e os serviços avançados apoiados pela implementação profissional para apoiá-los e garantir sucessos futuros, compromisso contínuo com nossos clientes e um futuro mais verde e sustentável".

Sobre a Trina Storage

A Trina Storage, unidade de negócios da Trina Solar, é uma fornecedora global de sistemas de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como fornecemos energia. Nossa missão é liderar a transição para a energia renovável por meio de armazenamento econômico e fornecer energia solar para todos, ampliando a geração de energia solar. Com base em mais de 25 anos de experiência solar, oferecemos soluções econômicas e flexíveis para serviços públicos e desenvolvedores em todo o mundo.

FONTE Trina Storage

