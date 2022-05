Trina Storage et Power Electronics déploieront ensemble des projets de BESS d'une capacité de plus de 1 gigawatt-heure d'ici fin 2023

Elementa, le BESS flexible, sûr et performant lancé lors du salon Intersolar Europe 2022, est une solution de stockage modulaire et intelligente permettant jusqu'à 25 % de cycles supplémentaires et des économies de coûts. La solution clé en main de Trina Storage inclura les derniers onduleurs PCSK de Power Electronics pour un BESS très efficace qui sera lancé sur le marché européen, puis sur le marché américain à l'avenir.

« L'intégration du puissant onduleur au BESS à haute performance de Trina Storage est une étape nécessaire pour construire une solution de stockage d'avenir, qui tient compte des exigences des clients pour un BESS plus performant et moins risqué. La collaboration permettra également aux clients de mieux contrôler leurs actifs et de maximiser la rentabilité », a déclaré Terry Chen, responsable de l'activité de stockage d'énergie à l'étranger.

« Nous sommes très enthousiasmés par ce partenariat avec Trina Storage, depuis le premier jour de cette collaboration entre nos équipes multidisciplinaires, depuis la définition de la solution technique jusqu'à la réussite de son exécution sur place », a souligné Luigi Bariani, responsable du développement commercial chez Power Electronics.

À propos de Trina Storage

Trina Storage, unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie déterminé à transformer nos méthodes d'approvisionnement énergétique. Notre mission est de mener la transition vers les énergies renouvelables grâce à un stockage rentable. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du solaire, nous fournissons des solutions rentables et flexibles aux services publics et aux promoteurs du monde entier.

À propos de Power Electronics

Power Electronics est le premier fabricant mondial de systèmes de conversion d'énergie pour le stockage énergétique et l'un des principaux fabricants d'onduleurs solaires pour les centrales photovoltaïques en Europe, en Océanie, en Asie et en Amérique. Ses produits sont présents dans près de 1 300 usines dans 35 pays à travers le monde. L'entreprise dispose de 60GW d'installations de courant alternatif qui a permis d'éviter le rejet de plus 70,5 millions de tonnes de CO2 dans l'environnement.

