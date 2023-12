Trina Storage fournit un système de stockage d'énergie de 50 MWh pour un projet de pêcherie intégrant l'énergie solaire et le stockage d'énergie dans la province du Hubei, en Chine

MUNICH, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Trina Storage, un chef de file mondial de produits et de solutions de stockage d'énergie, est fière d'annoncer la livraison d'un système de stockage d'énergie de 50 MWh entièrement intégré pour un projet de pêcherie hybride, avec énergie solaire et stockage d'énergie, à Tianmen, dans la province du Hubei, en Chine. Le projet, maintenant raccordé avec succès au réseau, a une capacité photovoltaïque installée de 400 MW, qui bénéficie de l'appui supplémentaire de ce système de stockage d'énergie.

50MWh energy storage system for an integrated Fishery-Solar-Storage project in Hubei Province, China

Le projet est équipé d'un système de stockage d'énergie de 1 500 V c.c., composé de dix armoires des batteries Trina Storage de 2,5 MW/5 MWh. Les unités de stockage sont dotées d'un système d'entretien robuste qui utilise une technologie de gestion thermique de précision assurant une dissipation uniforme de la chaleur dans chaque bâti, ce qui améliore la durée de vie des batteries.

Évolution du développement durable – Le projet de pêcherie hybride, avec énergie solaire et stockage d'énergie

Ce projet, installé au-dessus d'étangs de pisciculture, permet la production d'électricité sur l'eau et peut être utilisé en même temps sous l'eau, pour la reproduction des poissons. Il allie harmonieusement l'agriculture durable et la science et les technologies de pointe. Ces initiatives intégrées procurent de multiples avantages, notamment la préservation des terres, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions, l'amélioration de la productivité des entreprises et l'augmentation des revenus des agriculteurs, contribuant ainsi positivement à l'économie et à l'environnement. Cette initiative, un modèle de pêcherie hybride, avec énergie solaire et stockage d'énergie, permet une intégration harmonieuse de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie, ce qui permet le transfert d'énergie, la régulation de la fréquence primaire et diverses applications connexes.

Trina Storage est déterminée à réaliser des progrès technologiques novateurs, vouée à offrir aux clients des produits flexibles, très performants et fondamentalement sûrs. En octobre, lors du salon All-Energy Australia, Trina Solar a présenté sa plus récente génération de batteries utilitaires, la Trina Storage Elementa 2, un système de stockage d'énergie de 4 MWh, qui constitue une base solide pour les solutions intégrant l'énergie photovoltaïque et le stockage d'énergie. La batterie Elementa 2 a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des clients et des marchés exigeant un stockage d'énergie à grande échelle. Avec sa forte densité énergétique, elle peut être facilement placée dans un conteneur de 20 pieds, ce qui simplifie le transport et la logistique et assure la réduction des coûts et l'efficacité économique. Les capacités de production verticalement intégrées de Trina Storage, qui comprennent Trina-Cell, des bâtis à batterie et des armoires à batterie, garantissent une offre ayant un maximum de fiabilité et de sécurité.

Trina Storage s'est engagée à adopter une approche ouverte, collaborative et stratégique en faveur de l'évolution des systèmes d'alimentation modernes. Le déploiement réussi de ce projet novateur démontre encore une fois l'expertise et le leadership de Trina Storage dans les secteurs de l'énergie solaire et du stockage d'énergie. Ce projet souligne également l'engagement de l'entreprise à faire progresser les technologies d'énergie renouvelable et à appuyer le développement durable.

