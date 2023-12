TrinaTracker lance en grande primeur mondiale une solution de combinaison optimale composée des nouveaux modules Vanguard 1P et 700W+

SUQIAN, Chine, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker a lancé sa solution de combinaison optimale de suivi intelligent composée des nouveaux modules Vanguard 1P et 700w+.

Dévoilé le 15 décembre, le module Vanguard 1P amélioré est un produit de grande qualité qui offre une sécurité et une fiabilité accrues. Il répond aux exigences des clients qui ont besoin de suiveurs dans les contextes d'application des composites.

TrinaTracker utilise une solution d'installation rapide qui réduit les coûts d'installation et améliore l'efficacité de la construction au sein d'environnements d'installation complexes. Le nouveau module Vanguard 1P est doté d'une conception des tuyaux qui réduit de moitié le temps de connexion du tube de torsion. Son système d'entraînement multipoint réduit de 30 % le temps d'installation du système. Les paliers sphériques coupés et le système d'installation rapide de panne sablière peuvent réduire le temps d'installation de 20 % et 30 % respectivement.

Le nouveau module Vanguard 1P est équipé du plus récent algorithme intelligent exclusif SuperTrack et de la plateforme de surveillance Trina Smart Cloud. Par rapport aux algorithmes traditionnels, SuperTrack peut générer des gains d'énergie allant jusqu'à 8 %. La solution adopte des approches faisant appel à l'autoapprentissage et à l'auto-optimisation pour détecter des paramètres optimisés en temps réel, réduisant ainsi les pertes de puissance dues à l'ombrage sur des terrains complexes. La plateforme de surveillance Trina Smart Cloud permet de surveiller l'état de fonctionnement du suiveur et de déterminer les problèmes en temps réel. Elle offre des fonctions spéciales comme le partage de données, une carte numérique en 3D et la vérification de l'état du suiveur, qui permettent de résoudre efficacement des problèmes opérationnels et problèmes d'entretien sur des terrains complexes.

De plus, la nouvelle conception et la flexibilité de TrinaTracker favorisent l'utilisation efficace de parcelles de terrain irrégulières, ce qui permet de surmonter le problème des zones sous-utilisées. Grâce à la nouvelle version de Vanguard 1P, le nombre de suiveurs par MW peut être réduit de 43 %, le nombre de mâts par MW peut être réduit de 4 % et la capacité installée peut être augmentée de 16 % par rapport aux suiveurs 1P conventionnels, réduisant ainsi davantage les coûts d'installation et de fournitures.

Quan Peng, responsable de la recherche et développement au sein de la division des suiveurs de Trina Solar Co Ltd, a déclaré : « La nouvelle génération de modules Vanguard 1P combine les principaux atouts de l'adaptabilité au terrain, à la construction, au climat et à ce qui se trouve aux alentours. Elle convient parfaitement aux modules 700W+. Par rapport aux modules de 630 W, l'utilisation de la combinaison des nouveaux modules Vanguard 1P et 700W+ permet de réduire les coûts d'installation et de fournitures de 0,038 yuan par watt et d'améliorer le rendement intrinsèque jusqu'à 0,4 % dans des conditions de fonctionnement typiques sur des terrains plats. »