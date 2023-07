TrinaTracker met à jour son rapport de bancabilité avec Vanguard 1P de DNV

CHANGZHOU, Chine, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, fournisseur de solutions intelligentes sous l'égide de Trina Solar Co., Ltd. a reçu le « Rapport sur l'examen technologique du système de suivi à axe unique : Vanguard-1P » émis par DNV, expert indépendant en énergie et fournisseur d'assurance. Il s'agit du deuxième rapport que TrinaTracker a obtenu de DNV depuis 2021, ce qui indique que l'ensemble de la gamme de produits de TrinaTracker a fait l'objet d'un examen indépendant par DNV.

Project in Myanmar with TrinaTracker Vanguard 1P

Vanguard 1P (système de suivi à axe unique dans le portrait) est le produit phare de TrinaTracker, et est compatible avec les derniers modules bifaciaux à ultra-haute puissance. Ce produit associe un matériel de pointe et un logiciel de pointe, afin de proposer aux entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) et aux maîtres d'ouvrage des solutions permettant de réduire le coût de l'énergie.

Afin d'évaluer de manière exhaustive le tracker Vanguard 1P, DNV a appliqué un système d'évaluation complet couvrant tous les aspects de l'activité des trackers, y compris, mais sans s'y limiter, la conception et les calculs structurels de deux projets échantillons, les capacités de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes de contrôle de la qualité et de la sécurité environnementale, les performances et les perspectives du marché, la fiabilité, la garantie et les performances en matière d'exploitation et d'entretien. L'équipe de DNV a également procédé à un examen approfondi de divers rapports sur le tracker Vanguard 1P tout au long du cycle de vie du produit, notamment des rapports d'essais en soufflerie, des manuels d'installation et d'autres rapports professionnels.

Selon le rapport, les certifications disponibles et la conception, la fabrication et les services de TrinaTracker sont généralement conformes aux exigences internationales communes en matière de gestion de la qualité et de l'environnement. Le rapport fait également l'éloge de la feuille de route active de TrinaTracker en matière de recherche et de développement, qui constitue une tendance technologique dans l'industrie et apportera de la valeur aux clients.

DNV considère que le système Vanguard 1P peut répondre aux exigences de conception structurelle sur la base des informations fournies et sans effectuer de calculs indépendants. Le rapport indique que le système Vanguard 1P de Trina Tracker va au-delà de la norme industrielle dans des domaines tels que l'erreur de suivi plus précise et les périodes de garantie contre la corrosion. Le rapport contient également des commentaires positifs sur les méthodes d'essai en soufflerie et les résultats des essais statiques, dynamiques et aéroélastiques, ainsi que sur les études portant sur des pentes E-O allant jusqu'à 8° (15 %).

DNV considère également que l'entrée SBA pour les terrains irréguliers et l'entrée STA pour les environnements à faible irradiation constituent une amélioration par rapport aux modèles précédents.

« Après des études approfondies menées sur plusieurs mois, DNV considère que le Vanguard 1P de TrinaTracker répond aux exigences de conception et de qualité de la norme industrielle », a déclaré Eskandari Morteza, ingénieur principal en génie civil / structure chez DNV. TrinaTracker présente également une approche technologique de recherche et développement bien conçue et tournée vers l'avenir afin de répondre à la dynamique du marché et aux besoins des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2152430/image_5027490_22041840.jpg

SOURCE TrinaTracker