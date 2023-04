TrinaTracker obtém relatório de avaliação técnica independente do SuperTrack

CHANGZHOU, China, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A TrinaTracker, fornecedora de soluções de rastreadores inteligentes da Trina Solar Co., Ltd. (SHA: 688599), anuncia que recebeu um relatório de análise técnica independente de um terceiro de renome internacional para sua tecnologia SuperTrack. O relatório revisou a tecnologia SuperTrack e estimou seu impacto potencial na geração de projetos. O relatório afirma que o TrinaTracker SuperTrack tem potencial para aumentar a produção da usina de energia solar em 3,06%.

Tecnologia SuperTrack da TrinaTracker

De acordo com o relatório, a metodologia de rastreamento inteligente SuperTrack foi revisada e as estimativas de produção para um projeto hipotético de 100MW em Campina, na Espanha, foram realizadas. O relatório afirma que a tecnologia SuperTrack tem a capacidade de aumentar a geração de energia da usina solar através da captura de luz difusa durante condições nubladas e reduzindo o sombreamento linha a linha em locais de projeto com terreno ondulado.

O SuperTrack é um sistema de controle de rastreador inteligente e autoajustável projetado pela TrinaTracker, que aplica algoritmos SBA e STA para corrigir o sombreamento causado por terrenos inclinados e capturar luz difusa sob condições nubladas. À medida que mais projetos são construídos em áreas de terreno complexas, o uso do SuperTrack em projetos de rastreamento solar padrão aumentará significativamente a geração de energia. Além disso, o relatório afirma que a metodologia SuperTrack é verificada como lógica e consistente com outros algoritmos de rastreamento avançados usados no setor.

A análise utilizou o PVsyst para modelar o impacto do SuperTrack na geração. Considerando que o tratamento da PVsyst de rastreadores de eixo único se baseia principalmente em um local plano sem considerar adequadamente a perda de energia devido ao sombreamento de linha a linha, o terceiro calcula os efeitos das encostas em cada direção usando execuções separadas de PVsyst. Usando essa metodologia, o relatório estima que o ganho potencial de Generation usando a tecnologia SuperTrack é de aproximadamente 3,06%. O resultado é semelhante aos dados do próprio TrinaTracker de 3,28% simulados pelo software autodesenvolvido SEB.

O relatório também calculou as diferenças de LCOE entre um sistema fotovoltaico típico de rastreamento de eixo único e um sistema fotovoltaico com o SuperTrack com base no projeto de demonstração de 100 MW Campina, Espanha. Como resultado, o relatório afirma que, com a tecnologia SuperTrack, o Projeto LCOE tem o potencial de diminuir em $1,25/MWh, o que equivale a 2,79%.

O Dr. Sun Kai, diretor da Smart Tracker Control System, disse: "A TrinaTracker tem o prazer de ver a tecnologia SuperTrack validada por análise independente como lógica, altamente confiável e avançada no setor. Faremos continuamente todos os esforços para inovar a tecnologia de rastreamento inteligente e oferecer a solução mais confiável e altamente de valor agregado a nossos clientes em todo o mundo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062685/FINAL_Trina_Tracker_LCOE_Study_Report___3_14_2023_marked_by_AZ_Page1.jpg

FONTE TrinaTracker

