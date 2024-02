TrinaTracker Vanguard 1P accrédité par la BNDES avec le code FINAME

SALVADOR, Brésil, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Trina Tracker, filiale de Trina Solar Co., Ltd, a obtenu un code FINAME (financement de machines et d'équipements) pour ses traqueurs à axe unique Vanguard 1P de la part de la Banque nationale de développement social brésilienne (BNDES), ce qui garantit de meilleurs avantages financiers aux clients et souligne l'engagement de Trina en matière de présence et de services situés et centralisés au Brésil.

Le FINAME est un programme de financement créé par la BNDES et destiné aux entreprises intéressées par l'achat de machines et d'équipements fabriqués au Brésil. Le principal attrait de cette ligne de crédit est la réduction des taux d'intérêt, car elle bénéficie de subventions du gouvernement fédéral. Une série de critères doivent être remplis afin que l'usine et l'entreprise de produits de suivi reçoivent le code FINAME, notamment le taux de nationalisation de la fabrication locale des composants et la main-d'œuvre locale pour produire les composants.

La série Vanguard 1P, produit phare de TrinaTracker, intègre une technologie IA avancée et les algorithmes intelligents d'auto-apprentissage SuperTrack, afin d'optimiser l'angle et le mouvement du panneau. Elle peut s'adapter à différentes conditions de lumière et de terrain.

Marcus Fabrino, responsable de TrinaTracker en Amérique latine et dans les Caraïbes, a déclaré que les traqueurs solaires Vanguard 1P équipés de SuperTrack peuvent en outre augmenter la production d'électricité de jusqu'à 8 %.

Le dirigeant a également souligné d'autres initiatives locales proposées par l'entreprise, telles que la formation à l'installation dans les locaux de Trina, l'assistance technique aux clients et un stock garanti d'équipements et de pièces pour un remplacement rapide pendant l'exploitation et la maintenance de leurs installations. Il s'agit là de points essentiels pour garantir aux clients une assistance technique complète pendant toute la durée de vie des centrales photovoltaïques.

Une chaîne d'approvisionnement localisée est également une garantie solide pour les clients, qui jouent un rôle fondamental dans un domaine hautement pris en compte dans l'évaluation FINAME. La récente localisation de Trina Tracker constitue l'établissement de la première usine de traqueurs solaires en dehors de la Chine et de l'Espagne, à Salvador, dans l'État de Bahia au Brésil.

Marcos Michel Frank, responsable de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement de TrinaTracker au Brésil, a déclaré que l'ouverture de l'usine brésilienne portait la capacité de production annuelle de l'entreprise à 10 GW, ce qui représente une avancée majeure dans sa capacité de fabrication mondiale.

Par ailleurs, TrinaTracker, reconnu comme l'un des cinq premiers fournisseurs de traqueurs en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, dispose d'une équipe régionale complète de services pour assurer une expérience efficace et précise, renforçant ainsi la présence de Trina sur ce marché.

