TriNetX apoya a las organizaciones sanitarias europeas en su camino hacia la preparación para el EHDS

La red federada de datos del mundo real TriNetX impulsa la innovación al tiempo que respalda la interoperabilidad y el cumplimiento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS)

GANTE, Bélgica, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Las organizaciones sanitarias europeas (HCO) se enfrentan a un momento crucial a medida que el marco de uso secundario del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS) se va configurando en los planes de implementación nacionales. Las instituciones que no cuenten con una infraestructura de datos de investigación interoperable y bien gobernada corren el riesgo de quedarse atrás. TriNetX, la red federada de datos del mundo real líder en el mundo con la mayor población cubierta en Europa, anunció hoy una nueva iniciativa para ayudar a las HCO europeas a transformar y armonizar sus datos clínicos en el Modelo de Datos Comunes de la Asociación para Resultados Médicos Observacionales (OMOP CDM), los Recursos de Interoperabilidad Rápida para la Atención Médica (FHIR) y otros estándares interoperables alineados con los requisitos del EHDS. Además, las HCO pueden optar por poner sus datos a disposición para la investigación mediante la participación en la red TriNetX LIVE™ utilizando una variedad de enfoques avanzados de intercambio de datos que preservan el control y el gobierno local.

"Las organizaciones sanitarias europeas están entrando en un periodo crucial de planificación para la preparación de los datos de investigación", declaró Steve Lethbridge, vicepresidente sénior de Alianzas Globales para la Atención Sanitaria en TriNetX. "La experiencia de TriNetX se refleja en una red global armonizada que representa a más de 300 millones de pacientes, con datos mapeados a estándares de terminología reconocidos internacionalmente que respaldan el OMOP CDM y el FHIR. Esta base puede ayudar a las instituciones a mejorar la calidad de los datos, optimizar la preparación para la investigación y posicionarse para las oportunidades que surgen a través del EHDS".

"Esto va más allá del mero cumplimiento normativo", añadió Jeffrey S. Brown, doctor y director científico de TriNetX. "Un entorno de investigación compatible con OMOP puede ayudar a las organizaciones sanitarias a transformar los datos clínicos fragmentados en un activo valioso y gestionado. De este modo, pueden ampliar el acceso a colaboraciones de investigación, atraer nuevas oportunidades de financiación e incrementar la participación en ensayos clínicos y otros programas de investigación, todo ello respetando sólidos marcos de seguridad y gobierno que garantizan el control físico y operativo de todos los datos de pacientes e instituciones".

Las organizaciones sanitarias europeas interesadas en mejorar su preparación para el EHDS pueden obtener más información visitando trinetx.com.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es el Motor de la Verdad Global para una Mejor Salud Humana™ que facilita el uso de datos de salud complejos y reales. Los datos provienen directamente de nuestra creciente red global de más de 14.200 centros de atención médica. Los clientes de TriNetX seleccionan la fuente, los tipos y la amplitud de datos que necesitan; los métodos de acceso a los datos que desean; y los tipos de software, inteligencia humana y artificial que desean aplicar, y los combinan para alcanzar sus objetivos comerciales.

TriNetX mantiene su sede europea en Sint-Martens-Latem, Bélgica, y cuenta con oficinas adicionales en Londres, Reino Unido; Friburgo, Alemania; Pozuelo de Alarcón, España; y Basilea, Suiza, prestando apoyo a clientes y socios en toda Europa y el resto del mundo.

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Contacto para medios

TriNetX

Karen Tunks

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