TriNetX obtient la certification espagnole ENS pour ses normes rigoureuses de sécurité des données de santé

L'entreprise, reconnue par une certification de haut niveau pour avoir respecté les mesures de sécurité des données les plus strictes d'Espagne, établit une nouvelle norme pour la protection des données de santé au sein de sa plateforme TriNetX LIVE™.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TriNetX®, un leader qui contribue aux découvertes qui sauvent des vies grâce en proposant des données probantes du monde réel, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme TriNetX LIVE™ a reçu la certification nationale de haut niveau Esquema Nacional de Seguridad (ENS), du gouvernement espagnol, pour avoir pleinement adhéré aux normes ENS dans la protection et la gouvernance des données de soins de santé de ses clients.

Avec la numérisation rapide des dossiers des patients et la dépendance croissante vis à vis des systèmes électroniques, la sécurité des données dans le secteur des soins de santé est primordiale. Au niveau mondial, le secteur de la santé est le troisième secteur le plus touché par les cyberattaques, avec près de 2 000 attaques par semaine. En plus de compromettre la vie privée des patients et de mettre en péril la prestation des soins, ces cyberattaques et d'autres problèmes de sécurité des données coûtent à l'industrie mondiale de la santé plus que tout autre secteur d'activité - près de 10 millions de dollars américains par violation entre mars 2023 et février 2024.

ENS permet de gérer la sécurité des données en offrant un cadre pour assurer la protection des systèmes d'information et des données dans les administrations publiques et les entités privées qui interagissent avec elles. S'alignant sur des normes européennes plus larges telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD), l'ENS définit une série de principes et d'exigences pour les mesures de sécurité couvrant la gestion des risques, la conformité et la réponse aux incidents. La certification prouve qu'une organisation a mis en œuvre des pratiques de sécurité solides.

« La protection des données hautement sensibles des patients de notre réseau de soins de santé est une priorité absolue », a déclaré Gadi Lachman, président-directeur général de TriNetX. « Nous ne pourrions être plus fiers de notre certification ENS, car elle confirme notre engagement constant, notre diligence et notre capacité à nous adapter aux défis de la sécurisation des données de santé au profit de la recherche clinique et de la découverte de médicaments dans le monde entier, dans un environnement en constante évolution. »

La plateforme TriNetX LIVE™ certifiée ENS, est le plus grand réseau mondial de recherche et d'études des données probantes réelles dans le domaine de la santé et est utilisée par des chercheurs du monde entier afin d'analyser des protocoles d'essais cliniques dans des centaines de domaines thérapeutiques et présenter des milliers d'opportunités d'essais cliniques aux membres de l'organisation de santé TriNetX.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises de sciences de la vie qui se consacrent à l'avancement de la recherche dans le monde réel et à l'accélération du développement de nouvelles thérapies. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, GDPR et LGPD, composée d'ensembles de données de dossiers de santé électroniques déidentifiés fédérés et de partenariats de conseil, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles d'essais cliniques, de rationaliser les opérations d'essais, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la génération de preuves dans le monde réel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivre TriNetX sur LinkedIn.

Contact presse

TriNetX

Karen Tunks

Téléphone : +1 704.619.9867

E-mail : [email protected]

