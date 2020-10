Trinseo reçoit la certification du bilan massique de la part de l'ISCC

Trinseo Europe GmbH a reçu la certification de la part de l'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), un système de certification de la durabilité applicable à l'échelle mondiale qui couvre toutes les matières premières durables, y compris la biomasse agricole et forestière, les matériaux issus de l'économie circulaire et biosourcés et les énergies renouvelables, suite à un audit réalisé par TUV Nord. Le système de bilan massique de l'ISCC est conçu pour appuyer les initiatives de bioéconomie et d'économie circulaire, comme le programme trois R : réduire, réutiliser, recycler, qui visent à réduire les répercussions négatives sur les ressources naturelles et les émissions climatiques.

Le bilan massique est un modèle de chaîne de contrôle conçu pour suivre la quantité totale d'intrants (p. ex., matière première durable) tout au long du cycle de production et assurer une répartition appropriée dans les produits finis. Par exemple, la matière première recyclée remplace une quantité équivalente de matière première vierge au début de la chaîne de valeur (intrant) devant être allouée au produit (extrant) de manière à ce que les intrants et les extrants correspondent.

La certification a été délivrée pour trois familles de matériaux fabriqués sur trois sites européens : le polystyrène à Tessenderlo, en Belgique, le polycarbonate produit à Stade, en Allemagne et le caoutchouc synthétique à Schkopau, en Allemagne.

« La certification du bilan massique est une nouvelle étape franchie par Trinseo, en tant que fournisseur de solutions concernant les matériaux, pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Je suis fier que Trinseo ne se contente pas de parler de durabilité ou d'écologie, mais que nous jouions un rôle de premier plan pour promouvoir la durabilité dans notre secteur. Nous continuerons d'investir dans des solutions orientées vers l'avenir, s'agissant de notre portefeuille de produits et de nos processus, conformément aux objectifs de durabilité à l'horizon 2030 que nous avons annoncés plus tôt cette année », a déclaré Andre Lanning, vice-président, Stratégie, développement de l'entreprise, durabilité et communications marketing.

En juillet, Trinseo a publié son rapport 2020 sur la durabilité et la responsabilité sociale de l'entreprise et a annoncé ses objectifs de durabilité à l'horizon 2030 sur le changement climatique, le portefeuille de produits durables, la responsabilité des fournisseurs et des opérations et une main-d'œuvre durable. À l'occasion de son 10ème anniversaire cette année, Trinseo estime qu'il était grand temps de se lancer dans un parcours de durabilité à long terme ambitieux, mesurable et réalisable, au sein duquel la certification du bilan massique représente un jalon important.

Trinseo (NYSE:TSE) est un fournisseur mondial de solutions concernant les matériaux et un fabricant de plastiques, de liants latex et de caoutchouc synthétique dont l'objectif est de fournir des produits innovants, durables et créateurs de valeur qui constituent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Trinseo s'engage à avoir une incidence positive sur la société en s'associant à des parties prenantes aux vues similaires et en soutenant les objectifs de durabilité de ses clients dans un large éventail de marchés finaux, y compris l'automobile, l'électronique grand public, les appareils électroménagers, les dispositifs médicaux, l'emballage, les chaussures, les tapis, le papier et le carton, le bâtiment et la construction, et les pneus. Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3,8 milliards de dollars en 2019, avec un effectif de 2 700 employés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site : www.trinseo.com .

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant des projets, des objectifs, des buts, des projections, des attentes, des stratégies, des événements ou des résultats futurs, ainsi que des hypothèses et autres énoncés sous-jacents, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques.

