Trintech acquiert l'activité de rapprochement financier de Fiserv

Le leader de l'automatisation des clôtures financières renforce ses capacités pour 400 clients supplémentaires de premier ordre afin d'accroître le retour sur investissement pour le bureau du directeur financier

DALLAS, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Trintech , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau du directeur financier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Frontier™ Reconciliation et d' Accurate™ Reconciliation de Fiserv (NYSE: FI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions fintech et de paiements. Servant des clients dans de multiples secteurs verticaux, notamment les services financiers, les télécommunications, la vente au détail, l'assurance et les services publics, l'activité de rapprochement acquise servira de tremplin pour l'innovation, en élargissant la plateforme d'automatisation de la comptabilité de Trintech.

Grâce à cette acquisition, Trintech ajoute à son activité deux solutions de rapprochement de premier plan, ce qui lui permet d'enrichir son portefeuille de compétences. Trintech apporte plus de 35 ans d'innovation mondiale en matière d'automatisation, de rapprochements et de processus de clôture financière. L'ajout des solutions Frontier Reconciliation et Accurate Reconciliation, utilisées par plus de 400 clients de premier ordre dans le monde entier, dont huit des dix premières banques et deux des trois premières compagnies d'assurance aux États-Unis, permet à ces clients nouvellement acquis de bénéficier d'offres de produits complémentaires et de solutions différenciées sur des marchés clés aux États-Unis et à l'étranger. Fiserv continuera à fournir des solutions et des services à bon nombre de ces clients.

« En cette ère de transformation numérique intense, l'automatisation de la comptabilité, les rapprochements et la clôture financière représentent une opportunité de marché significative. Cette acquisition permet à Trintech d'offrir des fonctionnalités de clôture financière encore plus convaincantes, d'élargir la portée de notre écosystème de partenaires et de générer un retour sur investissement impressionnant pour nos clients », a déclaré Darren Heffernan, PDG de Trintech. « C'est aussi la dernière illustration de notre stratégie de croissance holistique, qui met l'accent sur l'expansion rapide dans des secteurs verticaux clés et sur la priorité donnée à l'innovation continue et au recrutement de talents. Nous sommes ravis d'ajouter ce puissant complément au portefeuille de Trintech, leader sur le marché. »

L'acquisition comprend également l'ajout d'employés clés possédant une expertise technique pour soutenir ces solutions en Amérique du Nord, dans la région EMEA et dans la région APAC, ce qui porte l'effectif mondial de Trintech à près de 700 personnes. Les clients nouveaux et existants bénéficient non seulement de talents et de capacités techniques accrus, mais aussi d'un accès à l'écosystème de partenaires de Trintech, composé de fournisseurs de technologies et de services de premier plan. En outre, dans le cadre d'un accord de référence exclusif avec Fiserv, Trintech étend sa présence mondiale et ses capacités à de nouveaux marchés internationaux.

« Trintech est bien placé pour guider les activités de rapprochement de Frontier et d'Accurate dans leur prochain chapitre, et nous sommes convaincus qu'ils fourniront un excellent service à nos clients et un soutien à leurs entreprises », a déclaré Whitney Stewart Russell, présidente des solutions numériques, Fiserv. « Nous sommes ravis du partenariat que nous avons établi avec Trintech et nous sommes impatients de servir nos clients dans le cadre de notre future relation en tant que partenaire de référence. »

