Trip.com Group e TripAdvisor anunciam parceria estratégica

XANGAI e NEEDHAM, Massachusetts, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM) ["Trip.com Group", anteriormente denominado Ctrip.com International Ltd. (Nasdaq: CTRP)] e a TripAdvisor, Inc. (Nasdaq: TRIP) ("TripAdvisor") anunciaram hoje uma parceria estratégica para expandir a cooperação global, incluindo uma joint venture, acordos de conteúdo global e um acordo de governança.

Primeiramente, a Ctrip Investment Holding Ltd., subsidiária do Trip.com Group, formou uma joint venture com a TripAdvisor Singapore Private Limited, subsidiária da TripAdvisor. O Trip.com Group será o acionista majoritário da nova entidade formada pela joint venture e irá contribuir com dinheiro e expertise de mercado. A TripAdvisor irá deter 40% da joint venture e irá contribuir com uma marca exclusiva de longo prazo, licença de conteúdo e outros ativos de seus negócios na China. As duas empresas concordaram em compartilhar inventários em categorias de viagem, em nível de joint venture. A joint venture irá operar globalmente como TripAdvisor China.

Em segundo lugar, o Trip.com Group e a TripAdvisor entraram em acordos de conteúdo global, preparando-se para a distribuição de conteúdo selecionado da TripAdvisor nas principais marcas do Trip.com Group, a Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar.

Além disso, o Trip.com Group e a TripAdvisor também firmaram um acordo de governança, segundo o qual o Trip.com Group terá o direito de nomeação de um conselheiro para o Conselho da TripAdvisor, Inc., a partir das aprovações relevantes da transação pelos órgãos reguladores. Para manter um assento no Conselho, o Trip.com Group deverá adquirir até 6,95 milhões de ações da TripAdvisor ou ações da TripAdvisor no valor de US$ 317,6 milhões através de transações no mercado aberto (open market), no período de um ano após as aprovações regulatórias. A TripAdvisor e sua acionista controladora Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. ("LTRP") fizeram um acordo separado para fornecer ao Trip.com Group certos direitos de informação com respeito a possíveis transações para a venda de ações de Classe B da TripAdvisor ou ações de Série B da LTRP, respectivamente.

A vasta parceria estratégica une a liderança de mercado do Trip.com Group em recursos de reserva de viagens e a expertise em mercado de viagem da China com a força de marca única da TripAdvisor, rico conteúdo global gerado pelos usuários e banco de dados de pontos de interesse, bem como o melhor suprimento de sua classe em destinos. A parceria estratégica representa um passo importante para o Trip.com Group realizar sua visão de globalização, com serviços da maior qualidade, e para a TripAdvisor fortalecer ainda mais sua posição como líder global em viagens.

"Temos o prazer de anunciar essa parceria estratégica com o Trip.com Group, para expandir o alcance global da TripAdvisor e também ajudar os viajantes chineses para o exterior planejar viagens mais significativas", disse o presidente e presidente-executivo da TripAdvisor, Stephen Kaufer. "A China é um dos maiores mercados de viagem do mundo e em mais rápido crescimento. O Trip.com Group, com suas marcas estabelecidas e liderança de mercado em viagens, é o parceiro ideal para nos ajudar a cumprir nossos objetivos de longo prazo na região".

"A TripAdvisor é uma grande plataforma global de viagens e a parceira ideal para o Trip.com Group", disse a presidente-executiva do Trip.com Group, Jane Sun. "Conforme expandimos nossa presença no exterior, é importante oferecer acesso perfeito ao inventário global de viagens e também avaliações e opiniões de qualidade, bem como fotos produzidas por outros viajantes conhecidos do usuário, o que irá, sem dúvida, melhorar ainda mais a experiência de viagem de nossos clientes em todo o mundo".

Sobre o Trip.com Group

O Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM) é um grande provedor de serviços completos de viagem, composto pela Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar. Em suas plataformas, o Trip.com Group habilita parceiros locais e viajantes de todo o mundo a fazer reservas informadas e custo-eficientes de produtos e serviços de viagem, através da agregação de informações e recursos abrangentes relacionados a viagens e uma plataforma avançada de transações, consistindo de aplicativos móveis, websites na Internet e centros de atendimento ao consumidor 24 horas por dia. Fundado em 1999 e registrado na Nasdaq em 2003, o Trip.com Group se tornou uma das maiores empresas de viagem do mundo em termos de valor bruto de produtos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/970529/20190626_2507570_1_LOGO_Logo.jpg

FONTE Trip.com Group Limited

SOURCE Trip.com Group Limited