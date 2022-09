TripAdd oznamuje akvizíciu litovského inovátora chatbotov Eddy Travels

NEW YORK, 12. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TripAdd, poskytovateľ doplnkových služieb v rámci skupiny Blue Ribbon Bags, dokončila akvizíciu spoločnosti Eddy Travels v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Blue Ribbon Bags Group plánuje využiť svoje existujúce vzťahy s viac ako 300 online cestovnými agentúrami na propagáciu inovatívneho riešenia TripAdd, ako aj chatbota Eddy Travels s podporou umelej inteligencie.

CEO of Eddy Travels, Edmundas Balčikonis (L) and CEO of TripAdd, Gabriel Menkin (R)

TripAdd bude fungovať ako vstavaný trh s bielymi značkami pre doplnkových predajcov a poskytovateľov cestovných služieb. TripAdd bude využívať technológiu strojového učenia v reálnom čase na optimalizáciu balíkov doplnkových služieb tretích strán na základe údajov zákazníkov. Odborné znalosti spoločnosti Eddy Travels v oblasti strojového učenia rozšíria možnosti TripAdd a poskytnú lepšie používateľské a cestovateľské skúsenosti v rámci ekosystému TripAdd.

Niekoľko predajcov cestovných služieb súhlasilo s poskytovaním zľavnených cien pre TripAdd, aby partneri mohli svojim zákazníkom ponúkať služby s pridanou hodnotou. Partneri, ktorí zahrnú TripAdd do svojich rezervačných tokov, získajú prístup k neustále sa rozširujúcemu balíku doplnkových produktov a zároveň získajú informácie v reálnom čase z TripAdd Partner Dashboard.

Eddy Travels bude naďalej prevádzkovať svojho chatbota zameraného na cestovanie a svojho asistenta premenuje na „EddyAI". Umelá inteligencia asistenta Eddy využíva technológiu strojového učenia na porozumenie prirodzenému jazyku a personalizáciu. Asistent s umelou inteligenciou spracúva správy používateľov a okamžite odpovedá na najčastejšie otázky zákazníkov.

Edmundas Balčikonis, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Eddy Travels, uviedol: „Celý tím Eddy Travels sa veľmi teší, že sa môže pripojiť k rodine TripAdd. Už nejaký čas spolupracujeme s tímom TripAdd z USA a spolupráca je skvelá. Vzhľadom na všetky vzrušujúce príležitosti v odvetví cestovného ruchu je ideálny čas na zlúčenie. Sme pripravení pomôcť cestovnému ruchu zotaviť sa vďaka doplnkovému trhu TripAdd a technológii asistentov s umelou inteligenciou pod novou značkou Eddy AI."

„Sme nesmierne nadšení, že sa nám podarilo získať tím Eddy Travels. Ich odborné znalosti v oblasti strojového učenia a spracovania jazyka sú obrovským prínosom pre náš vývojársky tím," povedal Gabriel Menkin, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Ribbon Bags a TripAdd. Dodal: „Vďaka tomuto partnerstvu a zavedeniu služby TripAdd sme v lepšej pozícii, aby sme našim zákazníkom poskytovali najlepších poskytovateľov služieb vo svojej triede."

O Blue Ribbon Bags: Blue Ribbon Bags („BRB") je popredná svetová služba na sledovanie stratenej batožiny. BRB len za 5 USD sleduje a urýchľuje vrátenie batožiny stratenej leteckou spoločnosťou. Ak sa batožina cestujúcemu nevráti do 96 hodín, BRB poskytne cestujúcemu záruku spokojnosti vo výške 1 000 USD. BRB pokrýva každý let kdekoľvek na svete a predáva svoje služby vo viac ako 90 krajinách prostredníctvom online cestovných agentúr, spoločností pre organizovanie služobných ciest, leteckých spoločností, poskytovateľov cestovného poistenia a kreditných kariet.

O spoločnosti TripAdd: TripAdd je digitálny trh so všetkým, čo sa týka cestovania. TripAdd získava tisíce ponúk od najväčších svetových cestovných spoločností. Na základe údajov o ceste zákazníka TripAdd vyberá najlepšie ponuky produktov a spája ich do personalizovaných balíkov so zľavami. Cestovné produkty, ako sú zájazdy, starostlivosť o lety, elektronické víza a mnoho ďalšieho, sú zahrnuté v balíkoch poskytovaných spoločnosťou TripAdd.

O Eddy Travels: Eddy Travels je cestovný asistent s umelou inteligenciou a porozumením hlasu, ktorý umožňuje ľuďom plánovať cesty v priebehu niekoľkých minút. Cestujúci môžu poslať textovú alebo hlasovú správu asistentovi Eddy Travels a okamžite získať personalizované návrhy najlepších letov, hotelov, prenájmov áut a ďalších služieb súvisiacich s cestovaním. Digitálny asistent je k dispozícii v službách Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Viber, Slack, Line a WhatsApp. Viac ako 4 milióny ľudí na celom svete už využilo asistenta Eddy Travels, aby v priebehu niekoľkých sekúnd dostali ponuky produktov a odpovede na často kladené otázky.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1895652/TripAdd_merge_with_Eddy_Travels.jpg

SOURCE Blue Ribbon Bags, LLC