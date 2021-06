TripleLift et GroupM s'associent pour orienter les dépenses publicitaires vers les éditeurs appartenant à des minorités

Un effort pour diriger les fonds publicitaires programmatiques vers les entreprises appartenant à des Noirs, des Latinos, des AAPI et des LGBTQ+

NEW YORK, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- TripleLift , l'une des sociétés d'ad tech à la croissance la plus rapide au monde, et GroupM, le plus grand acheteur de médias au monde, se sont associés sur l'Exchange Traded Deal « Underrepresented Voices » de TripleLift pour aider les acheteurs à diriger davantage de dépenses vers les éditeurs appartenant à des minorités. L'initiative consiste en une offre groupée d'impressions publicitaires diffusées uniquement sur des sites Web appartenant à des opérateurs de médias noirs, latinos, AAPI et LGBTQ+. GroupM est la première société de holding à soutenir officiellement cet effort. TripleLift renonce à ses frais afin que davantage de fonds aillent directement aux éditeurs.

Le soutien aux éditeurs appartenant à des minorités a augmenté l'année dernière, les questions d'égalité sociale étant devenues plus importantes pour les acheteurs de médias. Au cours des derniers mois, de nombreuses marques et sociétés de holding se sont engagées à consacrer une plus grande part de leurs budgets médias à ces éditeurs. GroupM a récemment annoncé son cadre d'investissement responsable, qui comprend une invitation aux clients à investir plus 2 % de leurs dépenses médiatiques totales dans des entreprises médiatiques appartenant à des Noirs. Il s'agit du premier partenariat ad tech conclu par GroupM pour concrétiser cet engagement.

TripleLift a lancé ses Exchange Traded Deals (ETD), des paquets d'impressions publicitaires programmées, à la fin de l'année dernière. Parmi les premiers ETD à être publiés, on trouve Underrepresented Voices, composé d'impressions diffusées sur 6 100 sites Web de minorités. La société a donné la priorité à ce déploiement en raison de la demande des acheteurs à la fin d'une année tumultueuse, marquée par une prise de conscience accrue de l'injustice sociale. TripleLift a noté que 20 % de tous les sites de sa plate-forme appartiennent à des minorités ou à des femmes.

« Un élément clé de notre mission est de soutenir nos partenaires éditeurs. Lorsqu'ils prospèrent, nous prospérons avec eux", a déclaré Jordan Bitterman, Chief Marketing Officer chez TripleLift. Tout aussi important, cet engagement soutient les initiatives de notre propre entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, souvent suscitées par nos groupes de ressources passionnées. C'est donc un excellent moyen de soutenir les ambitions de nos éditeurs, de nos employés et de GroupM, à la fois. »

GroupM, le groupe d'investissement dans les médias de WPP, est le premier groupe d'agences à participer à Underrepresented Voices et le premier au niveau du holding. « L'objectif de notre initiative d'inclusion des médias et, par extension, du cadre d'investissement responsable, est d'orienter les dépenses médias de manière plus équitable et d'approfondir nos engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion », a déclaré Susan Schiekofer, Chief Digital Investment Officer de GroupM aux États-Unis. « Pour que la publicité fonctionne mieux pour les gens, nous devons offrir à nos clients une diversité d'options d'investissement dans les médias qui, à leur tour, améliorent l'écosystème et exercent une influence culturelle positive. L'initiative de TripleLift nous aide à atteindre cet objectif. »

GroupM mettra Underrepresented Voices à la disposition de toutes ses marques. Ces dépenses peuvent être significatives pour les entreprises de médias. « En tant que femme noire propriétaire d'une entreprise, je sais par expérience pourquoi des initiatives comme celle-ci sont si importantes », a déclaré l'éditrice de Mediavine, Tanya Harris, propriétaire de My Forking Life, un blog culinaire proposant des recettes rapides pour les personnes qui n'ont pas le temps. « J'ai commencé mon blog il y a cinq ans et j'ai remarqué un manque de diversité dans le secteur des blogs. La situation commence à changer, mais on pourrait faire beaucoup plus pour l'égalité des chances. Underrepresented Voices permet de faire un grand pas dans la bonne direction et je suis reconnaissant que TripleLift et GroupM aient lancé cette initiative. »

Underrepresented Voices continuera à être disponible pour tous les acheteurs d'annonces.

