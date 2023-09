Triplica o número de produtores que colheram mais de 100 sacas de soja com Plataforma Intacta2 Xtend®

Na segunda safra comercial (2022/23) da biotecnologia, aproximadamente metade da área semeada com a oleaginosa no Brasil plantou ao menos 1 saco de sementes da plataforma i2x

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A rápida elevação da produção média da soja brasileira está diretamente conectada à evolução das biotecnologias, que vêm proporcionando também sustentabilidade no campo, facilidade para o manejo das lavouras e rentabilidade ao agricultor. A terceira geração de biotecnologia para soja da Bayer, a Plataforma Intacta2 Xtend® (i2x), reforça isso com mais uma colheita produtiva na safra 2022/2023. O número de produtores que conseguiu colher mais de 100 sacas por hectare triplicou se comparado à primeira safra comercial (2021/2022). Com isso, os sojicultores projetam aumentar a área com essa nova tecnologia, já mirando uma mudança no patamar de suas produções.

"Essa evolução só foi possível graças ao espírito empreendedor dos produtores rurais e do advento das biotecnologias. Antes do surgimento da soja RR, a produção brasileira girava em torno 30 sacas por hectare. Desde então, a biotecnologia conseguiu dobrar os resultados nacionais, que chegaram à marca de 60 sacas por hectare. Já a área cresceu apenas 60% neste período. Ou seja, a agricultura registrou um ganho real na produtividade. E agora as tecnolocias Intacta2 Xtend® e Xtend® Biotec trazem um novo salto, transformando o sonho de colher mais de 100 sacas por hectare em realidade, atestada por centenas de produtores nesta última safra", afirma o diretor dos negócios de Soja e Algodão da Bayer, Fernando Prudente.

O Grupo Agropecuária Bandeirantes tem percebido claramente as diferenças positivas e os benefícios da soja Intacta2 Xtend®. O produtor, Mohamad Riad Sammour, do interior de São Paulo, inicialmente produzia laranjas, depois migrou para a cana-de-açúcar (atividade principal) e, nos últimos quatro anos, passou a produzir soja e milho para rotação de culturas.

"A cana segue como nosso negócio principal e os grãos vieram justamente para melhorar o nosso sistema de produção, manejo de solo, pragas e doenças. Usamos a sucessão soja e milho tanto em áreas de reforma de cana quanto em pivôs. O resultado produtivo para todas as culturas é excelente e a consequência é uma melhor rentabilidade", afirma Sammour.

O produtor destacou que os resultados com a Plataforma Intacta2 Xtend® foram tão bons e superiores à média da fazenda que, na próxima safra 2023/2024, a área com a biotecnologia ocupará aproximadamente 80% do total destinado a soja na fazenda. "Na safra 2022/23 registramos uma produtividade média de 67 sacas de soja por hectare com biotecnologias mais antigas, bem abaixo das 93,1 sacas por hectare que conseguimos em média com Intacta2 Xtend®. Sendo que nosso melhor talhão com Intacta2 Xtend® registrou 123 sacas de produtividade", comemora.

VARIEDADES REGIONALIZAM RESULTADOS

Nesta segunda safra comercial (2022/23) da Plataforma Intacta2 Xtend®, aproximadamente metade da área de soja semeada no Brasil usou pelo menos 1 saca de sementes da nova biotecnologia. Ao todo, mais de 31 mil agricultores plantaram as tecnologias da plataforma, um crescimento de 412% em relação a primeira safra comercial (2021/22). A perspectiva é dobrar esse número para a temporada 2023/24.

Para contribuir com esta evolução, nesta terceira safra que irá se iniciar em setembro, os produtores de soja poderão contar com 163 variedades no novo portfólio adaptadas para todas as regiões do país. Isso representa a maior quantidade de germoplasmas já disponibilizada no primeiro triênio de lançamento — ou seja, quatro vezes mais que a geração anterior de tecnologia no mesmo intervalo de tempo.

"Nós estamos nos primeiros anos da nova geração de tecnologia e existe uma busca muito grande de experimentação por parte dos produtores. Eles testam diferentes germoplasmas para entender a adaptabilidade ao solo, clima, tolerância a pragas, doenças e manejo de daninhas e, claro, produtividade. Aqueles materiais que se destacam acabam ganhando mais espaço. A Plataforma Intacta2 Xtend® está oferecendo ainda mais ferramentas para que o produtor obtenha os melhores resultados", afirma o líder de marketing de Soja da Bayer, Rafael Vicentini.

Em Unaí (MG), na propriedade de Gilberto Zancanaro, a área de soja ocupa um total de 1.900 hectares e as cultivares de Intacta2 Xtend® estão ganhando mais espaço a cada safra. Na safra 2021/22, o sojicultor plantou 50 hectares, passou para 65% da área em 2022/23 e espera plantar 75% da área com a plataforma em 2023/24. Todo esse incremento ocorreu após muitos testes com cultivares realizados na fazenda.

"Temos uma parte da propriedade voltada para testes. Contamos desde o início com a ajuda dos representantes da Bayer no processo. Quando a Plataforma Intacta2 Xtend® foi lançada, testamos algumas variedades em comparação com as de outras empresas e, também, em relação às cultivares que sempre usamos. O resultado foi surpreendente e muito positivo, por isso a área foi só aumentando. Agora iremos plantar 75% da área com quatro variedades diferentes de Intacta2 Xtend", comenta Zancanaro.

Segundo o produtor, a área de testes é fundamental para a agricultura moderna, pois traz consigo uma atualização importante das tecnologias. "Normalmente optamos por variedades de ciclo precoce e médio e, com base nos resultados dos testes, tomamos a decisão de substituir algumas por aquelas que apresentem melhor resultado produtivo e de sanidade. É o que tem dado certo. Nosso melhor talhão de i2x rendeu 97 sacos por hectare", comemora.

Clube da produtividade

Desde o lançamento, um dos destaques da Plataforma Intacta2 Xtend® é o potencial para elevação do patamar de produtividade atual da sojicultura brasileira. A edição deste ano do reconhecimento Clube dos 100, organizado pela Bayer, mostrou que o número de sojicultores que conseguiram colher mais de 100 sacas por hectare com a nova biotecnologia triplicou na safra 2022/2023 se comparado à primeira safra comercial.

"Tivemos um grupo de mais de 100 agricultores que, juntos, registraram uma produtividade média de 105 sacas por hectare, ou seja, mais elevado que a média de qualquer outro concurso sobre o tema. Essa produtividade é 61% mais alta que o registrado pelo estado mais produtivo na última safra, Santa Catarina, que colheu 65 sacos por hectare, e 75% superior à média nacional, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). E isso com cultivares diferentes, adaptadas para cada região, o que prova que a biotecnologia tem alto potencial produtivo", afirma Vicentini.

Vantagens para os produtores

O produtor Leonardo Canet, de Bela Vista do Paraiso (PR) relata que a primeira safra que cultivou com a Plataforma Intacta2 Xtend®, 2021/2022, não foi fácil, mas a nova biotecnologia salvou parcialmente o agricultor, já que apresentou uma produtividade 30% superior à média da fazenda, mesmo com a forte seca que afetou a região.

Passada as dificuldades daquele ano, o plano para a safra 2022/23 era reduzir um pouco dos custos para retomar a rentabilidade. Canet não teve dúvidas, ampliou a área com a Intacta2 Xtend® para 50% dos 1.020 hectares que possui.

"Além do ganho produtivo, que é muito bom, priorizei a economia de gastos. A Plataforma Intacta2 Xtend® me trouxe uma boa redução nos custos, principalmente na aplicação de defensivos contra lagartas, além de oferecer também um manejo eficiente contra as plantas daninhas, que realmente não conseguia controlar. Além disso, eles ofertaram um programa de cashback interessante, com um retorno em relação ao investimento, que nos ajudou muito", comenta o produtor.

O programa Cashback i2x é válido para todos os produtores do Brasil que plantarem pelo menos 30% da sua área total com variedades Intacta2 Xtend® e Xtend® Biotec (voltada ao refúgio) na safra 22/23, mas o retorno é aplicado sobre toda a área que tenha alguma biotecnologia da Bayer plantada. "Ou seja, se o produtor tiver 30% da área com I2X e outros 70% com Intacta RR2 PRO®, por exemplo, ele receberá um valor de cashback por toda sua área. Então, no fim das contas, ele terá tido um bom desconto nas sementes também", comenta Vicentini.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas nas previsões atuais da equipe executiva da Bayer. Diversos riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou desconhecidos, podem gerar diferenças materiais entre os reais e futuros resultados, situações financeiras, desenvolvimentos e desempenhos da empresa e as estimativas apresentadas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da empresa. A companhia se isenta de qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospectivas e pela precisão de eventos e desenvolvimentos futuros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203578/Soja.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer