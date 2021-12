Tristan Metaverse veröffentlicht Tristan Survival

SINGAPUR, 30. Dez 2021 /PRNewswire/ -- Das Sandbox-RPG-Hauptspiel Tristan Survival wird Anfang 2022 offiziell von Tristan Metaverse mit Simulation, PvE, PvP und benutzergenerierter Instanz gestartet. Im Jahr 2022 werden weitere thematische Spielplaneten eingeführt, die mit dem Hauptspiel verbunden sind, und zwar mit drei Arten von Offenheit für UGC, PGC und 3rd-Party-Communities.

Tristan Metaverse ist eine Antwort auf das, was Gamefi und Metaverse fehlt. Das Team hinter dem Projekt wollte eine Welt schaffen, die mehr ist als ein Spiel und ein NFT-Marktplatz, und es entwickelt sich in der Tat zu einem Produkt, das in der Lage ist, die kolossale Lücke auf dem aktuellen Markt zu füllen, die als Mangel an „Ökosystem" und Missachtung der Bequemlichkeit und Zugänglichkeit für die Spieler definiert werden kann.

Bei Tristan liegt der Fokus darauf, Krypto-Gaming zum Mainstream zu machen. Das Ziel ist es, die Barriere für den Eintritt in die Gamefi-Revolution zu senken und ein Ökosystem aufzubauen, in dem Spieler und Schöpfer belohnt werden.

Was genau ist Tristan Metaverse?

Es handelt sich um ein offenes Metaversum mit Themenplaneten und Social-Media-Integration, in dem die Spielzeit einen Wert hat und das für viele Spieler ein „virtuelles Zuhause" sein soll.

Was die Bequemlichkeit der Spieler angeht, so hat das Team Mitglieder, die bereits an verschiedenen Titeln mit Branchenführern gearbeitet haben, und eine Sache, die sie gelernt haben, ist, dass Bequemlichkeit und Zugänglichkeit zwei Säulen sind, die nicht ignoriert werden dürfen.

Um dieses Problem zu lösen, hat das Team einen innovativen Ansatz gewählt, indem es das Spiel als Instant-Dapp anstelle eines reinen Web-Spiels entwickelt hat, so dass jeder es von überall aus spielen kann, sei es über Discord, Telegram oder Twitter, und sie haben es einfacher denn je gemacht, in das Spiel mit nur einem „One-Touch " einzusteigen.

Zukunftsperspektive

Das Team hat auf der geschäftlichen Seite eine Menge zu tun. Bisher hat das Projekt Investitionen von Ascensive Asset, Waterdrip Capital, Vendetta, NEAR foundation, METIS Genesi DAC, Polygon, Damo Labs erhalten und ist der Asia Blockchain Game Alliance (ABGA) als Gründungsmitglied beigetreten.

