Tritium, ein Pionier im Bereich E-Mobilität und EV-Ladeinfrastruktur, gibt den Zusammenschluss mit der Decarbonization Plus Acquisition Corporation II bekannt; das kombinierte Unternehmen soll an der NASDAQ notiert werden

Tritium erkannte die Chancen im aufstrebenden EV-Sektor und nutzte seine Erfahrung in der Leistungselektronik für extreme Klimabedingungen, um eine DC-Schnellladetechnologie zu entwickeln, die für einige der härtesten Bedingungen der Welt getestet und installiert wurde. Tritium hat sich als globaler Marktführer etabliert und ist gut positioniert, um vom beschleunigten und nachhaltigen langfristigen Wachstum des globalen Marktes für Elektrofahrzeuge für den Personenverkehr zu profitieren, für den bis 2040 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate („CAGR") von fast 20 % prognostiziert wird. Für den weltweiten Absatz von EV-Ladehardware wird in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 25 % prognostiziert.

Tritium hat mehr als 2,7 Millionen Hochleistungs-Ladevorgänge in 41 Ländern bereitgestellt und dabei über 55 GWh Energie geliefert. Das geistige Eigentum des Unternehmens umfasst das weltweit einzige vollständig flüssigkeitsgekühlte, IP65-zertifizierte Ladegerät, das den Kunden eine Technologie bietet, die vor äußeren Einflüssen geschützt und versiegelt ist und somit die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Jane Hunter, Chief Executive Officer von Tritium, sagte: „Die beschleunigte Elektrifizierung des Transportsektors ist weltweit im Gange und hat außergewöhnliche Auswirkungen, die über die Vorteile für den einzelnen Verbraucher hinausgehen. Unsere Branche ist für das Erreichen der globalen Emissionsreduktionsziele von entscheidender Bedeutung, sowohl durch die verstärkte Einführung von Elektrofahrzeugen als auch durch den Einsatz von EVs als Massenspeichertechnologie. Als „Batterien auf Rädern" werden E-Fahrzeuge dazu beitragen, den Weg für die Einführung von mehr erneuerbarer Energie in den nationalen Energiemix zu ebnen. Die E-Mobilität spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Luftqualität, die für die öffentliche Gesundheit in besiedelten Regionen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Vereinbarung zwischen Tritium und DCRN ist ein Vertrauensbeweis in die Vision und Marktfähigkeit von Tritium sowie der gesamten E-Mobilitätsbranche. Wir planen, auf drei globale Produktionsstätten zu expandieren, die Produktentwicklung voranzutreiben, unsere globalen Vertriebs- und Serviceteams auszubauen und vieles mehr. Diese Vereinbarung finanziert diesen Wachstumsplan und ermöglicht es uns, unsere Geschäftsaktivitäten zu erweitern, unsere Produkte zu verbessern und unseren Kunden noch mehr Dienstleistungen anzubieten."

Robert Tichio, Vorsitzender von DCRN, der nach Abschluss der Transaktion dem Vorstand des kombinierten Unternehmens beitreten wird, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, mit Tritium zusammenzuarbeiten, da wir davon überzeugt sind, dass die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Unternehmens in Bezug auf Innovationen in der Leistungselektronik und seine gut etablierte Fertigungs- und Betriebsstruktur es Tritium ermöglichen werden, seine Position als Marktführer im Bereich der Lade-Hardware zu behaupten und auszubauen. Unter der Führung von Frau Hunter hat das Unternehmen ein unglaubliches Team von mehr als 340 Mitarbeitern auf vier Kontinenten und eine breit gefächerte Basis von Blue-Chip-Kunden aufgebaut und gleichzeitig Tritium als Marktführer im Bereich DC-Schnellladung positioniert, da die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt. Da sich die Welle von Investitionskapital, das auf ökologische, soziale und Corporate-Governance-Ziele („ESG") ausgerichtet ist, weiter beschleunigt, glauben wir, dass ein börsennotiertes Tritium als wertvolle Kernbeteiligung für ESG-Investoren dienen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jane und dem gesamten Tritium-Team, um die effiziente Elektrifizierung des weltweiten Verkehrs zu beschleunigen."

Transaktionsübersicht

Es wird erwartet, dass die Transaktion einen Bruttoerlös von bis zu ca. 403 Mio. US$ (520 Mio. AUD$) in bar einbringen wird, unter der Annahme minimaler Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von DCRN. Die Mittel werden zur Finanzierung von Betrieb und Wachstum verwendet. Der Pre-Money-Unternehmenswert des kombinierten Unternehmens beträgt 1,4 Mrd. US$ (1,8 Mrd. AUD$) zum Preis von 10 US$ pro Aktie, ohne Berücksichtigung von Barmitteln, die in die Bilanz eingehen.

Die ehemalige Boeing-Führungskraft Jane Hunter wird neben den Mitgründern James Kennedy (Chief Technology Officer) und Dr. David Finn (Chief Growth Officer) sowie den Führungskräften David Toomey (Chief Revenue Officer) und Michael Hipwood (Chief Financial Officer) weiterhin als Chief Executive Officer von Tritium tätig sein.

Neben Robert Tichio werden Jane Hunter, Dr. David Finn, Trevor St. Baker AO (Gründer und Vorsitzender des St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (Geschäftsführer der White Energy Company Limited) und Kara Frederick (Geschäftsführerin der Tiger Financial Group) nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich dem Vorstand des kombinierten Unternehmens beitreten.

„Heute ist ein unglaublich stolzer Tag für die Gründer von Tritium, David, James und Paul, und auch für den australischen Technologie- und E-Mobilitätssektor", sagte St. Baker. „Wir sind stolz darauf, die Erfolgsgeschichte von Tritium von einem Start-up in Brisbane zu einem globalen Exporteur und Hersteller von fortschrittlicher Ladetechnik mit einem führenden Weltmarktanteil unterstützt zu haben." Herr St. Baker hat zusammen mit Jeff Phillips (CEO der Varley Group) und Brian Flannery maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen in seine jetzige Phase zu führen.

Die Vorstände sowohl von Tritium als auch von DCRN haben der geplanten Transaktion zugestimmt, vorbehaltlich u.a. der Zustimmung der DCRN-Aktionäre und der Erfüllung oder des Erlasses der anderen in der endgültigen Dokumentation genannten Bedingungen, einschließlich des Verzichts oder des Erlöschens des Rechts eines Tritium-Aktionärs auf den Erwerb von Tritium gemäß der Aktionärsurkunde in Bezug auf Tritium.

Zusätzliche Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie des Fusionsvertrags und der Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der von DCRN bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und unter www.sec.gov verfügbar ist.

Berater

Latham & Watkins LLP (USA), Corrs Chambers Westgarth (Australien) und die australische Partnerschaft von Ernst & Young beraten Tritium bei der Transaktion, DCRN wird von Vinson & Elkins L.L.P. (US) und Clifford Chance LLP (Australien) beraten. Credit Suisse fungierte als exklusiver Finanzberater eines Aktionärskonsortiums, das eine wesentliche Mehrheit und Kontrollbeteiligung an Tritium hält, und JPMorgan und Citigroup fungierten als Finanzberater von DCRN.

Investoren-Telefonkonferenz

Tritium und DCRN werden heute, Mittwoch, den 26. Mai 2021 um 8:00 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die geplante Transaktion zu besprechen.

Um die vorbereiteten Bemerkungen per Telefon anzuhören, wählen Sie 1-877-407-3982, wenn Sie aus den USA anrufen, oder 1-201-493-6780, wenn Sie von außerhalb der USA anrufen, und ein Operator wird Ihnen helfen. Eine telefonische Wiederholung wird unter der Nummer 1-844-512-2921 bei Anrufen aus den USA oder unter der Nummer 1-412-317-6671 bei Anrufen von außerhalb der USA verfügbar sein und wird einen Passcode verwenden: 13720122. Die Aufzeichnung wird bis zum 9. Juni 2021 um 23:59 Uhr ET verfügbar sein.

Informationen zu Tritium

Tritium wurde 2001 von Pionieren der Elektromobilität gegründet. Das Unternehmen entwickelt und fertigt proprietäre Hard- und Software, um fortschrittliche und zuverlässige DC-Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Wir stellen kompakte, robuste Designs her, die auf der Main Street gut aussehen und unter den härtesten Bedingungen der Welt gedeihen. Die Tritium-Technologie ist einfach zu installieren, einfach zu besitzen und einfach zu benutzen. Wir hören nie auf zu innovieren, um unsere Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tritiumcharging.com

Informationen zu Decarbonization Plus Acquisition Corporation II

Decarbonization Plus Acquisition Corporation II ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Kapitalaustauschs, einer Übernahme von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem Zielunternehmen gegründet wurde, dessen Hauptbestreben es ist, eine Plattform zur Dekarbonisierung der kohlenstoffintensivsten Sektoren zu entwickeln und voranzutreiben. Dazu gehören die Sektoren Energie und Landwirtschaft, Industrie, Transport sowie Gewerbe und Wohnen. DCRN wird von einer Tochtergesellschaft der Riverstone Holdings LLC gesponsert und stellt eine weitere Ausweitung von Riverstones 15-jähriger Erfahrung im Bereich kohlenstoffarmer Investitionen dar. Riverstone hat branchenführende, skalierte Unternehmen mit mehr als 5 Milliarden US-Dollar an investiertem Eigenkapital in erneuerbare Energien gegründet.

Informationen zu den St. Baker Energy Innovation Fund

Trevor St. Baker AO ist eine führende Persönlichkeit im Strom- und Energiesektor in Australien sowie weltweit und ein wichtiger Investor in neue Technologien, die den Strom- und Transportsektor verändern.

Sein privater Fonds, der St. Baker Energy Innovation Fund, war ein früher Investor in Tritium und ist derzeit der größte Anteilseigner mit rund 26 Prozent des Firmenkapitals.

Wichtige Informationen und wo sie zu finden sind

In Verbindung mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss beabsichtigen DCRN und Tritium DCFC Limited („NewCo"), die die zukünftige Aktiengesellschaft sein wird, eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die „Registrierungserklärung") bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") einzureichen, die eine Vollmachtserklärung/einen Prospekt und bestimmte andere zugehörige Dokumente enthalten wird, die bei der Versammlung der Aktionäre zur Genehmigung des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses verwendet werden sollen. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON DCRN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/DEN PROSPEKT, JEGLICHE ÄNDERUNGEN DARAN UND ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER TRITIUM, DCRN, NEWCO UND DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS ENTHALTEN WERDEN. Das Proxy Statement/Prospekt wird den Aktionären von DCRN zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss zugesandt. Investoren und Wertpapierinhaber werden auch in der Lage sein, Kopien des Registration Statement und anderer Dokumente, die wichtige Informationen über jedes der Unternehmen enthalten, zu erhalten, sobald diese Dokumente bei der SEC eingereicht sind, und zwar kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov .

Teilnehmer an der Ausschreibung

DCRN und seine Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von DCRN-Aktionären in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste der Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten und eine Beschreibung ihrer Beteiligungen an DCRN ist in den von DCRN bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich des Jahresberichts von DCRN auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, der am 31. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenlos verfügbar ist. Zusätzliche Informationen bezüglich der Interessen dieser Teilnehmer werden in der Registrierungserklärung für den geplanten Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald diese verfügbar ist. NewCo und Tritium und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können auch als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von DCRN im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste mit den Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie Informationen zu ihren Beteiligungen an dem Unternehmenszusammenschluss wird in der Registrierungserklärung für den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten sein, sobald diese vorliegt.

Kein Angebot bzw. keine Aufforderung

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Erteilung einer Vollmacht, Zustimmung oder Ermächtigung in Bezug auf irgendwelche Wertpapiere oder in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion dar. Dieses Dokument stellt auch kein Angebot zum Verkauf oder Tausch von Wertpapieren bzw. keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, und es findet auch kein Verkauf von Wertpapieren in Staaten oder Rechtsordnungen statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf oder Tausch vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren erfolgt nur mittels eines Prospekts, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt, oder einer Befreiung davon.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind „zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Transaktion, den erwarteten Zeitplan der Transaktion, die von Tritium angebotenen Dienstleistungen und die Märkte, in denen sie tätig sind, sowie die prognostizierten zukünftigen Ergebnisse von NewCo. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen „Schätzungen", „projiziert", „erwartet", „antizipiert", „prognostiziert", „plant", „beabsichtigt", „glaubt", „strebt an", „zielt ab", „kann", „wird", „sollte", „würde", „wird sein", „wird sich fortsetzen", „wird wahrscheinlich resultieren", „Zukunft", „vorschlagen", „Strategie", „Gelegenheit" und Variationen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke (oder die negativen Versionen solcher Wörter oder Ausdrücke), die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen über historische Sachverhalte sind, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantien, Zusicherungen, Vorhersagen oder endgültige Aussagen über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden. Sie beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von NewCo, Tritium oder DCRN liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen (einschließlich des Fehlens der erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre oder des Fehlens anderer Abschlussbedingungen wie die Erfüllung des Mindestbetrags auf dem Treuhandkonto nach Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von DCRN, der Verzicht oder das Erlöschen des Rechts eines Tritium-Aktionärs auf den Erwerb von Tritium gemäß der Aktionärsurkunde in Bezug auf Tritium und der Erhalt bestimmter staatlicher und behördlicher Genehmigungen), was sich nachteilig auf den Kurs der Wertpapiere von DCRN auswirken kann; die Unfähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss innerhalb der von DCRN gesetzten Frist für den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, und das mögliche Scheitern, eine Verlängerung der Frist für den Unternehmenszusammenschluss zu erhalten, falls diese von DCRN beantragt wird; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Transaktion führen könnten; die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; die Unfähigkeit, die Notierung der Aktien von NewCo an einer nationalen Börse im Anschluss an den geplanten Unternehmenszusammenschluss zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Abläufe, Geschäftsbeziehungen oder das Geschäft im Allgemeinen infolge der Ankündigung und des Vollzugs des geplanten Unternehmenszusammenschlusses stört; die Fähigkeit von NewCo, das Wachstum zu bewältigen; die Fähigkeit von NewCo, ihren Geschäftsplan auszuführen und ihre Prognosen zu erfüllen; eine mögliche Störung der Mitarbeiterbindung von NewCo infolge der Transaktion; Potenzielle Rechtsstreitigkeiten, staatliche oder behördliche Verfahren, Untersuchungen oder Ermittlungen, die NewCo, Tritium oder DCRN betreffen, auch im Zusammenhang mit der Transaktion; Änderungen der anwendbaren Gesetze oder Vorschriften und der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, die sich auf die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Tritium oder NewCo auswirken; und andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in der Vollmachtserklärung/dem Prospekt in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss angegeben werden, einschließlich derjenigen, die dort unter „Risikofaktoren" aufgeführt sind, sowie in den anderen von DCRN bei der SEC eingereichten Unterlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und NewCo und DCRN übernehmen keine Verpflichtung und verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder NewCo noch DCRN geben irgendeine Zusicherung, dass entweder NewCo oder DCRN ihre Erwartungen erreichen werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518777/Tritium.jpg

