Triumph lança campanha global baseada no empoderamento coletivo

ZURIQUE, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Triumph, uma das principais marcas do mundo no ramo de roupa interior e lingerie, lança a campanha global #TogetherWeTriumph. Empoderamento é um reconhecimento da união e do sentimento de unidade entre as mulheres, marcando uma nova direção da criação para a marca em 2018.

A Triumph vem apoiando as mulheres há mais de 130 anos através de seus produtos que oferecem confiança total e proporcionam soluções ideais para todas as formas e todos os tamanhos. Enraizado nos valores da marca está o apoio às mulheres que se ajudam mutuamente e representando a marca estão os milhares de funcionários que se superam em seu trabalho diário, desde os especialistas em design e inovação até os experts em opções disponíveis de tamanho e estilo. #TogetherWeTriumph celebra a mulher ao redor do mundo.

A nova campanha é uma afirmação ousada de empoderamento e de força que se refletem através de uma série de momentos da 'vida real' onde a bondade e a compreensão iluminam cada uma das cenas de curta duração. Começamos com uma mulher ajudando a outra a cuidar do filho pequeno, uma amiga auxiliando a outra, uma mão para dar força, um tempo de união, um momento da Triumph no palco e uma demonstração final de solidariedade provando que as mulheres são mais fortes quando unidas e ainda mais fortes com o apoio da Triumph no dia a dia.

Markus Spiesshofer, sócio-gerente da Triumph, comenta: "Não é nenhum segredo que atrás de toda a mulher está outra mulher que a inspira e a ajuda, e é isto o que desejamos celebrar. É também uma comemoração da família Triumph. De nossos funcionários ao redor do mundo que estão constantemente inovando e criando lingerie tendo em mente todas as mulheres. Atualmente esta mensagem de empoderamento da mulher é incrivelmente relevante e merece todo nosso apoio".

Suzanne McKenna, diretora de marcas comenta: "Nossa campanha de 2018 apresenta um enfoque digital e social que nos levará a nos conectarmos com nossos clientes em um nível mais profundo ao posicioná-los como foco de atenção. Ao nos afastarmos deliberadamente de uma campanha centrada em produtos, obtivemos uma nova perspectiva para nossa comunicação em todos os nossos canais".

A Triumph cria peças de lingerie há mais de 130 anos, fazendo com que a mulher aparente e se sinta extremamente bem. Desde 1886 a Triumph entende que uma peça de lingerie de caimento perfeito proporciona a sensação de sustentação verdadeira, dando mais poder às mulheres todos os dias ao redor de todo o mundo. A Triumph International é uma das maiores empresas de roupas íntimas do mundo contando com acima de 2.000 lojas e 40.000 clientes de atacado globalmente, vendendo produtos em 3.600 pontos de venda controlados, com uma distribuição global que abrange 120 países. A TRIUMPH é uma marca registrada do Triumph Firm Group.

