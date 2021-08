Trivento é a marca argentina de vinho N°1 no mundo

"Estamos muito orgulhosos com esta conquista que é o resultado do esforço de muitas pessoas, desde nossos colaboradores nas fazendas até aqueles que representam nossos vinhos nos mercados internacionais", afirma Marcos Jofré, CEO da Trivento.

Este sucesso não pode ser explicado por um único fator senão por vários combinados na estratégia de negócios da vinícola: a excelente proposta de valor dos vinhos e suas altas pontuações; a expansão a tempo da distribuição aos canais de proximidade e uma equipe de vendas muito comprometida e motivada com a marca e a origem argentina. Ademais, soma-se a presença nos grandes retailers ou varejistas e a construção de canais de venda online.

A Trivento realiza importantes investimentos no desenvolvimento de sua marca e na distribuição nos mercados de maior relevância para os vinhos da Argentina. Este posicionamento como líderes na categoria argentina começou em 2013 no Caribe e Europa, e agora em 2020 se consolida em nível mundial, segundo o informe anual da IWSR[1].

A expansão mantida nos últimos anos observa-se principalmente no Reino Unido onde o Malbec da linha Trivento Reserve lidera as vendas em sua categoria (8 GBP) . Segundo dados da Nielsen[2], o Trivento Reserve Malbec é o vinho tinto N°1 e a marca Trivento entrou no TOP 10 das marcas de vinhos mais vendidas, considerando todas as origens, do mercado britânico.

Nos Estados Unidos, a penetração da Trivento tem sido progressiva conseguindo em 2020 estar entre os três Malbec mais escolhidos pelos consumidores desse mercado[3]. Para a vinícola, Estados Unidos é o segundo mercado em volume de exportações e a Flórida é o estado mais importante que acumula quase 30% das vendas neste país.

Outro mercado onde a Trivento teve uma forte penetração é o da Coreia do Sul, que aumentou 935% em 2020, com uma forte distribuição nos pontos de venda mais importantes do país. O Brasil também apresentou um grande incremento das vendas, 88%, com maior expansão no canal online e retail.

"Este é o resultado de uma estratégia comercial clara e precisa de fazer crescer a Trivento como marca premium e focada em nossos mercados chave", assegura Felipe Rossel, Global Marketing Director.

Os investimentos inovadores para aproximar a Trivento aos consumidores turbinaram amplamente a marca. No Reino Unido concentraram-se na publicidade no Prime Time de TV aberta (Channel 5) e foi mantida a aliança com os sinais do Discovery Channel. No caso dos Estados Unidos, o Trivento Reserve foi o vinho oficial da Major League Soccer (MLS) até 2020 e seguidamente assinou como sponsor oficial do Internacional Miami Club de Futebol, pertencente ao ex-jogador de futebol inglês David Beckham.

