Trois associés rejoignent Heidrick & Struggles en Europe

LONDRES, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), fournisseur de premier ordre de services de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a recruté trois associés pour son activité de recherche de cadres en Europe en avril et mai 2021.

« Nos clients recherchent des leaders souples et très performants pour les aider à accélérer leur activité à l'avenir », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. « Avec l'arrivée de ces nouveaux consultants, nous continuerons à nous développer et à renforcer notre capacité à fournir à nos clients des services fiables de recherche de cadres et de conseil en leadership. »

Kit Bingham a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé au bureau de Londres et responsable du secteur PDG et conseils d'administration au Royaume-Uni. Il dirige les recherches de présidents, d'administrateurs non exécutifs et de PDG dans un large éventail de secteurs et renforce l'efficacité des conseils d'administration par la planification des successions, l'intégration, l'évaluation, la diversité et l'inclusion et la cartographie des talents. Auparavant, il était président pour le Royaume-Uni et directeur du secteur des cadres non exécutifs d'une autre société internationale de recherche.

Silke Eisenreich a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée au bureau de Francfort et apporte une expérience approfondie du conseil en matière de membres de conseils d'administration et de cadres du secteur des services financiers en Europe. Silke apporte une vaste expérience du travail avec les clients sur les décisions de succession et de recrutement et est hautement qualifiée pour répondre aux besoins futurs des clients en matière de talents. Auparavant, elle était associée client senior dans une société internationale de recherche de cadres et a mis en place le secteur des services financiers pour le marché allemand.

Pedro Lerma a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé au bureau de Madrid et apporte 15 ans d'expérience en recherche de cadres. Pedro a une grande expérience du travail avec les sociétés de capital-investissement et du conseil en matière de plans de succession des dirigeants, y compris la nomination d'administrateurs exécutifs et non exécutifs. Auparavant, il travaillait pour une autre société de recherche mondiale.

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier ordre de services de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, l'entreprise collabore avec ses clients pour préparer des leaders et des organisations à l'avenir, en regroupant ses services et ses offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de façonnement de la culture et de recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions de leadership et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois. www.heidrick.com

