Troisième édition de la Coupe du monde des autofleurs

BARCELONE, Espagne, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les autofleurs connu un véritable essor dans l'industrie du cannabis et dans la culture du cannabis en général. Grâce à l'ensemble de la communauté du cannabis et aux amateurs d'autofleurs, la dernière édition de la Coupe du monde des autofleurs (AWC) a rencontré un franc succès.

L'événement de l'année dernière a été formidable. L'AWC a fait en sorte que les cultivateurs et les éleveurs se sentent chez eux et a constitué un espace sûr dans lequel la communauté du cannabis a pu partager ses expériences, rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et découvrir les meilleures autofleurs du marché.

Avec des participants venus des quatre coins du monde, les juges ont eu beaucoup de mal à sélectionner les meilleurs d'entre eux, mais il a fallu prendre une décision. Fast Buds a remporté la première place pour sa toute nouvelle Gorilla Punch Auto dans la catégorie Meilleur sativa, Seedstockers a remporté la première place pour son incroyable Candy Dawg Auto dans la catégorie Meilleure variété indica et sa CBD Critical XXL Auto dans la catégorie Meilleur CBD, et Smelly flowers a remporté la catégorie Meilleure nouvelle variété 2022 avec sa remarquable Auto Clementine Kush... et le meilleur reste à venir.

L'AWC est fière de présenter l'édition 2023 de la Coupe du monde des autofleurs , qui réunit encore plus de marques, d'éleveurs et de grands spécialistes du secteur pour juger et voter pour les meilleures autofleurs de l'année dans les catégories suivantes :

Meilleure variété sativa

Meilleure variété indica

Meilleure variété de CBD

Meilleure banque de graines

Meilleure nouvelle variété 2023

Les sélectionneurs ont beaucoup progressé et ont accompli ce qui semblait impossible au début des années 2000, mais aujourd'hui, grâce à des décennies de travail acharné, les « super autos » se sont imposées.

Venez rejoindre les meilleures banques de graines et les meilleurs cultivateurs d'autofleurs du monde dans la plus grande compétition d'autofleurs d'Europe, jugée par les spécialistes les plus expérimentés de différents domaines de l'industrie du cannabis qui testeront à l'aveugle les produits présentées et les noteront de 1 à 10 en fonction de leur apparence, leur arôme, leur saveur, leur effet et de l'expérience globale.

L'OG Club, situé au cœur de la superbe ville de Barcelone, en Espagne, est l'endroit idéal pour que toute la communauté du cannabis entre dans l'histoire de l'autofleur. Venez faire la fête du 10 au 12 mars, juste après l'édition 2023 de Spannabis.

