Trojan Technologies vend l'entreprise Salsnes Filter

Salsnes Filter (Norvège) va devenir une entité autonome.

LONDON, ON, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Trojan Technologies a annoncé aujourd'hui son intention de vendre l'entreprise Salsnes Filter à des membres actuels et anciens de l'équipe de direction de Salsnes, avec une clôture de la transaction prévue à la mi-janvier 2024. Après la clôture, Salsnes Filter sera une organisation autonome et ne sera plus une filiale de Trojan Technologies.

La transaction permettra à Salsnes Filter de réinvestir davantage dans sa technologie de filtre pour la séparation des solides afin de mieux répondre aux exigences de l'industrie du traitement de l'eau.

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous pensons que Salsnes, en tant qu'entreprise autonome, profitera de plus grandes opportunités pour poursuivre ses solutions de séparation des solides éco-efficaces, a déclaré Tom Siller, président de Trojan Technologies.

Après 11 ans de collaboration, nous avons créé des partenariats avec des clients qui ont contribué à résoudre les problèmes difficiles auxquels ils sont confrontés dans l'industrie du traitement de l'eau, a poursuivi M. Siller. Sous la direction de Johan Sellaeg, les associés de Salsnes pourront continuer à fournir des solutions éco-efficaces dans le monde entier ».

« Je suis très heureux de diriger notre groupe de professionnels dévoués pour tracer notre propre destin, a affirmé Johan Sellaeg, qui sera le directeur général de Salsnes après la clôture de la transaction. Avec cette équipe engagée à développer notre activité et à établir des relations plus étroites avec les clients qui pourraient bénéficier de notre technologie de filtre pour la séparation des solides, nous sommes impatients de nous diriger vers un avenir prospère. »

Depuis 1991, Salsnes propose sa technologie de filtre pour la séparation des solides et poursuit des initiatives de recherche, de développement de produits, de test et de qualité. Cette attention et ce dévouement ont permis de produire un filtre très efficace et fiable qui maximise la séparation des solides, tout en diminuant considérablement les coûts, y compris les coûts d'investissement, d'exploitation, d'entretien et de terrain. Avec des installations dans le monde entier et dans diverses applications au niveau des municipalités et des industries, le système de Salsnes Filter est synonyme de technologie de séparation des solides éco-efficace. Salsnes Filter restera sur son site de production actuel à Salsnes en Norvège.

À propos de Trojan Technologies Group ULC

Trojan Technologies fournit des technologies de l'eau innovantes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs en matière de qualité de l'eau et à améliorer la vie de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Nos produits et services jouent un rôle essentiel pour rendre les différentes étapes du processus de traitement de l'eau plus efficaces. Ayant son siège social au Canada, les applications et les marchés de Trojan Technologies comprennent les eaux usées municipales, l'eau potable, le traitement des contaminants environnementaux, le traitement de l'eau résidentielle, l'ultra-purification de l'eau utilisée dans la fabrication d'aliments et de boissons, le traitement pharmaceutique et les applications de semi-conducteurs, ainsi que la filtration. Les marques de produits de Trojan Technologies comprennent TrojanUV, Aria Filtra (anciennement Pall Water), Aquafine et VIQUA. Pour en savoir plus, visitez TrojanTechnologies.com . Trojan Technologies est une société d'exploitation de Veralto Corporation (NYSE: VLTO).

