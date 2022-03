Tronsmart lança Bang, caixa de som externa com tecnologia TuneConn™, estabelecendo uma nova geração de caixas de som para festas

Festa sempre foi um estilo de vida pelo qual as pessoas são apaixonadas. As pessoas imaginam se existem caixas de som portáteis que poderiam emparelhar com vários outras caixas Bluetooth para que possam se divertir em várias situações. À medida que a demanda aumenta, a Tronsmart se dedica a inovar nos produtos anteriores e apresentar novas caixas de som para oferecer um banquete de áudio com som estéreo impressionante.

O Tronsmart Bang apresenta a tecnologia patenteada SoundPulse®, oferecendo som maior e mais potente do que as caixas de som comuns. O BANG também é capaz de sincronizar com até outras cem caixas de som Bang graças à tecnologia TuneConn™ da Tronsmart para ampliar a experiência de áudio e visual, fazendo com que o som seja suficientemente potente para atividades ao ar livre. Como a última palavra em festas, o BANG acende uma luz pulsada em que os LEDs se encontram em fase, pulsam e brilham com o ritmo da música.

O design robusto com um cabo integrado permite a portabilidade fácil e a proteção IPX6 à prova d'água o torna perfeito para a praia ou piscina. Com 15 horas de autonomia de funcionamento e carga de emergência, é o acessório ideal para viagens.

Com a combinação perfeita de tecnologia TuneConn™ e SoundPulse® e com os recursos excepcionais mencionados acima, Bang, da Tronsmart é a melhor caixa de som para festas de 2022. Agora disponível para compra no site oficial da Tronsmart e em seguida na Amazon.

FONTE Tronsmart

