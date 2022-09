Tronsmart lance Mini Bang, un haut-parleur de fête portable aux basses percutantes

Bang Mini offre un son puissant et des jeux de lumière rythmés dans cette boombox Bluetooth moderne

SHENZHEN, Chine, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Tronsmart, une marque audio établie spécialisée dans les casques et les haut-parleurs Bluetooth haut de gamme, a lancé Bang Mini, son tout dernier haut-parleur de fête portable muni d'une poignée.

Tronsmart Bang Mini Portable Party Bluetooth Speaker

À la suite de Bang, notre haut-parleur de fête en plein air de 2021, nous avons voulu concevoir une édition réduite et plus portable pour les personnes en déplacement », a déclaré Eric Cheng. « Bang Mini offre 50 W de son éclatant grâce à deux cavités de haut-parleurs indépendantes. La cavité avant contient deux tweeters moyens et un radiateur passif qui offrent des aigus cristallins d'une clarté supérieure. La cavité arrière quant à elle présente des basses percutantes via deux woofers. »

Bang Mini offre des caractéristiques excellentes et un son stéréo exceptionnel, sans encombrement. Il exploite la technologie exclusive SoundPulse® Audio de Tronsmart, qui présente trois caractéristiques principales. Premièrement, elle est conçue pour contrer la distorsion harmonique et éliminer le bruit, ce qui rend les voix plus douces, le son plus riche et permet aux auditeurs d'apprécier leur musique plus longtemps. Deuxièmement, la technologie SoundPulse® modifie la position de sortie du son de la chambre vers l'avant de l'enceinte, élargissant la gamme sonore pour remplir toute la pièce de voix de qualité et renforçant l'effet sonore stéréo. Troisièmement, la technologie SoundPulse® offre un meilleur effet de basse. Elle permet de traiter séparément les différences de son. Cela signifie que les basses peuvent être améliorées tout en parvenant à produire également des voix aiguës.

La caractéristique la plus frappante de Bang Mini réside peut-être dans son mode de jeu de lumière en fonction du rythme. Le haut-parleur possède sept lumières aux couleurs du néon qui réagissent au rythme de la musique diffusée. Les utilisateurs peuvent passer librement d'un mode à l'autre : rotation, respiration et rythme. De plus, grâce à son indice d'étanchéité IPX6, les mélomanes peuvent l'emmener à la plage ou à la piscine sans se soucier des déversements, des éclaboussures ou du sable. En outre, la fonction d'appairage NFC Seamless permet de se connecter rapidement à votre appareil d'une seule touche. Les autres caractéristiques comprennent l'appairage stéréo, une longue portée de 15 mètres, jusqu'à 15 heures d'autonomie, le Bluetooth 5.3 et une banque d'énergie intégrée pour donner un coup de pouce à l'appareil mobile.

Le haut-parleur est disponible sur Amazon US , Amazon UK et Amazon ES . Par ailleurs, trois promotions sont disponibles pour célébrer le lancement sur le site de Tronsmart website du 28 septembre au 13 octobre 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907216/Tronsmart_Bang_Mini_Portable_Party_Bluetooth_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart