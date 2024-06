Tronsmart presenta un tris di cuffie per bambini, pensate per gli utenti junior

Un regalo adatto ai giovanissimi, per la scuola e il divertimento, con controllo di sicurezza del volume

SHENZHEN, Cina, 5 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Tronsmart, un brand audio globale di altoparlanti Bluetooth e cuffie wireless, ha annunciato il rilascio di tre nuove cuffie progettate specificamente per il divertimento degli utenti junior: KH01, le cuffie cablate per bambini, comode e resistenti; KH02, le cuffie wireless economiche per la protezione dell'udito dei giovanissimi; e KH03, le cuffie premium con eliminazione attiva del rumore, sono ideali per le lezioni e il divertimento.

Tronsmart Kids Headphones

Tutti i modelli sono pieghevoli, per semplificare il trasporto, e dotati del controllo di sicurezza per il volume, a tutela dell'udito dei bambini. Grazie al design estremamente confortevole e ai materiali durevoli adatti a questo tipo di utenti, sono perfette per l'utilizzo a scuola, in aereo, in auto e per l'intrattenimento domestico.

KH01: le cuffie cablate, sicure e durevoli per bambini

Le cuffie cablate per bimbi KH01 coniugano resistenza e comfort. Sono dotate di opzioni per il controllo della sicurezza del volume di 85 dB e 93 dB e proteggono le orecchie dei giovanissimi, fornendo allo stesso tempo un'indossabilità aderente ed ergonomica.

La fascia per la testa, robusta e resistente, e il cavo intrecciato in nylon potenziato garantiscono la resilienza al logoramento dell'uso quotidiano, anche se il cavo viene strattonato. Sono dotati di cablaggio audio da 3,5 mm compatibile con iPad, laptop, Kindle, tablet, smartphone e altri dispositivi.





KH02: le cuffie wireless economiche in versione junior

Garanzia di massima libertà con le cuffie wireless per bambini KH02, che con 45 ore di riproduzione garantiscono un divertimento senza fine. Il microfono HD premium omnidirezionale consente una nitidezza eccezionale del suono durante lezioni e le telefonate. Dotate dell'avanzata tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie offrono uno streaming continuo dei brani preferiti. E, grazie alla porta audio da 3,5 mm, il modello KH02 può passare dalla modalità cablata a quella wireless.

KH03: le cuffie wireless ANC premium per i giovanissimi

Le cuffie wireless ANC per bambini KH03 vantano anche la cancellazione attiva del rumore e sono perfette per sessioni o musica immersiva negli ambienti rumorosi. Sono realizzate con materiali di qualità elevata adatti ai bambini, a garanzia di una maggior comodità, e presentano lo stesso controllo di sicurezza del volume di 74 dB/85 dB/93 dB, oltre alle luci LED dinamiche che aumentano il divertimento. Con l'impressionante durata massima della batteria di 70 ore, le cuffie KH03 sono progettate per un utilizzo in movimento e senza preoccupazioni. Il jack da 3,5 mm permette di passare liberamente alla modalità cablata.

Disponibilità e prezzo

Il modello KH01 è disponibile in due colori (violetto, blu navy) al prezzo di $ 11,99/€ 11,99, con sconto per le prime prenotazioni su Amazon.com e Amazon.it. Il modello KH02 è disponibile in due colori (rosa baby, blu navy) al prezzo di $ 19,99/€ 21,99 con sconto per le prime prenotazioni suAmazon.com e Amazon.it. I due modelli sono acquistabili su Tronsmart.com. In aggiunta, a luglio sarà disponibile il modello KH03.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427000/Tronsmart_Kids_Headphones.jpg