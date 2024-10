Tronsmart stellt Mirtune H1 vor, um lauten Sound in kompakter Größe zu liefern

-Der Mirtune H1 wurde für Outdoor-Abenteurer entwickelt und liefert einen kraftvollen Sound in einem tragbaren Design für langes Hören-

SHENZHEN, China, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tronsmart, eine globale Marke, die bessere Audiolösungen anbietet, kündigt heute die Markteinführung des Mirtune H1 an, eines tragbaren Lautsprechers, der trotz seiner kompakten Größe einen lauten Klang liefert, sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Der Lautsprecher verfügt über einen integrierten Karabiner mit einer breiten Öffnung. Mit 20 Stunden Spielzeit können Sie ihn auf Ihre Wanderung mitnehmen oder an Ihrem Rucksack befestigen. Der Mirtune H1 bietet Ihnen erstklassigen Klang auf der Reise.

Lauter Klang in kleinem Körper

Tronsmart Mirtune H1 Portable Outdoor Speaker

Der Mirtune H1 ist so konstruiert, dass er durch sein kompaktes Gehäuse einen unglaublich lauten und klaren Klang liefert. Mit einem Gewicht von nur 260 g passt er leicht in Ihre Handfläche. Aber er wird Sie nicht enttäuschen mit einem Klang, der viel größer ist als seine Größe. Mit seinen kräftigen Bässen sorgt er auch im Freien für ein hochwertiges Klangerlebnis.

Dank des integrierten Karabiners mit breiter Öffnung lässt sich der Mirtune H1 an fast allem befestigen. Egal, ob Sie an einem Bach entlang wandern oder einen Berg besteigen, nehmen Sie ihn einfach in die Hand, haken Sie ihn ein und drücken Sie, um Musik abzuspielen, Mit seiner robusten Konstruktion ist er stabil genug, um Ihnen zu folgen.

Langlebig mit IPX7 Wasserdichtigkeit

Der Mirtune H1 ist ein perfekter Reisebegleiter für Outdoor-Abenteurer. Mit bis zu 20 Stunden Spielzeit werden Sie endlosen Spaß haben. Dank der Wasserdichtigkeit nach IPX7 müssen Sie sich beim Camping oder auf Reisen keine Sorgen um Spritzer oder Regen machen. Am Strand, am Pool, unter der Dusche – nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit. Das robuste Äußere mit der Vorderseite aus Stoff und der Rückseite aus Gummi ist widerstandsfähig genug, um den Elementen zu trotzen.

Ihre Musik und Ihre Stimme

Erleben Sie 5 EQ-Voreinstellungen über die Tronsmart APP. Für einen einzigartigen Klang passen Sie den Equalizer manuell an, indem Sie die Bässe, Mitteltöne und Höhen nach Ihren Wünschen optimieren. Um den Genuss noch zu steigern, können Sie zwei Lautsprecher für hervorragenden Stereoklang koppeln. Über das integrierte Mikrofon können Sie freihändig telefonieren. Außerdem können Sie direkt über Ihr Telefon auf den Sprachassistenten (Siri oder Google Assistant) zugreifen, um das Wetter zu überprüfen oder Erinnerungen einzustellen.

Fazit

Erhältlich in zwei Farben: Tronsmart Mirtune H1 ist in den Farben Stahlblau und Mattschwarz ab dem 8. Oktober 2024 für 29,99 USD/29,99 EUR/29,99 GBP mit einem Rabatt von 5 USD/5 EUR/5 GBP für eine begrenzte Zeit erhältlich. Erhältlich bei amazon.de, tronsmart.com und anderen von Tronsmart autorisierten Geschäften.

