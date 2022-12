Tronsmart uvádza na trh párty reproduktor Bang SE s 24 hodinami zábavy

Obsahuje rytmom riadené svetelné efekty na rozprúdenie večierkov

ŠEN-ČEN, Čína, 12. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Tronsmart zdedila svoje dobré meno po párty reproduktoroch, výnimočných Bang SE. Bang SE je súčasťou série Tronsmart Bang a zaručuje 24-hodinové prehrávanie s nádhernou svetelnou šou.

Séria Tronsmart Bang

Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker

Séria Tronsmart Bang je vynikajúcim hitom v oblasti párty reproduktorov, ktorá obsahuje modely Bang, Bang Mini a najpôsobivejší Bang SE.

Tronsmart Bang SE je prispôsobený pre vonkajšie prostredie, má strhujúci 40 W výkon stereofónneho systému a veľmi rozumnú hmotnosť približne 2 kg. Vďaka dvom 3,1-palcovým meničom s plným rozsahom sa vyznačuje výnimočnou kvalitou zvuku s hlasným a čistým zvukom.

Na ďalšie rozšírenie zvukového efektu sú Bluetooth reproduktory Tronsmart vybavené technológiou SoundPulse, ktorá zosilňuje reprodukované zvuky a dokonca prináša algoritmus na zosilnenie basov, ktorý je vytvorený tak, aby vynikli úderné basy.

Užite si všetko

Chcete ozvláštniť večierok reproduktorom, ktorý dokáže premeniť miesto na tanečný parket? Reproduktor Bang SE je tu presne na to! Dodajte životu zvukovú kulisu so zariadením Bang SE, a keď príde čas na zábavu, ľudia získajú zvukovú a svetelnú šou, ktorá tento večierok rozbehne. Vďaka zabudovanej rukoväti a odnímateľnému popruhu si môžu ľudia vziať Bang SE so sebou, nech ich čaká akýkoľvek deň.

Prenosný párty reproduktor pre interiér a exteriér

Spoločnosť Tronsmart inovovala dizajn svojej série reproduktorov integráciou precíznosti, použiteľnosti a zábavy. Vzhľadom na to nie je nič vhodnejšie ako Bang SE, ktorý je vodotesný, s triedou ochrany IPX6 na ochranu proti prachu, rozliatiu alebo postriekaniu. To znamená, že ho možno bez rizika poškodenia používať v prašnom a vlhkom prostredí.

Model Bang SE je vybavený batériou, ktorá sľubuje až 24 hodín prehrávania, a tiež funkciou externej batérie na nabíjanie mobilných telefónov. Vďaka stereofónnemu párovaniu je tiež vynikajúcou voľbou pre domáci audio systém, ktorý poskytuje hlasnejšie a širšie zvukové pole.

Prenosný párty reproduktor Bang SE 40 W je už k dispozícii so zľavou za skorý nákup na webovej lokalite Tronsmart. Viac informácií a kompletný sortiment reproduktorov nájdete na stránke produktu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1965389/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpg

