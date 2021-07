Trophée NFT - UEFA EURO 2020 : une création artistique est démontée afin d'être numérisée en 3D

« À présent, nous désassemblons les ballons et commençons à numériser leurs surfaces en 3D, en photographiant les textures et les détails afin de les traduire en format numérique. Nous préparons la nouvelle étape de notre objet d'art, qui sera présenté plus près de la finale. J'ai déjà apposé les inscriptions sur tous les ballons sauf un. Le dernier ballon portera le nom du joueur de football qui aura marqué le meilleur but du championnat – ce que nous découvrirons après la finale », a déclaré le calligrafuturiste Pokras Lampas, auteur de l'installation artistique.