Troque pontos Livelo por dinheiro e aproveite o começo do ano sem sufoco

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Não há nada melhor do que começar o ano com uma ajudinha financeira, não é mesmo? Na Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, os clientes podem trocar os pontos por dinheiro, de maneira simples e descomplicada, através do aplicativo.

A funcionalidade batizada de "Pontos viram Dinheiro" permite que qualquer cliente Livelo com pontos disponíveis efetue a troca por dinheiro diretamente na sua conta bancária, funcionando como uma solução de cashback. Mas, ao invés de precisar fazer compras agora, o participante do programa de recompensas usa os pontos que já conseguiu comprando no passado.

Como transformar pontos em dinheiro?

No aplicativo da Livelo é possível simular a quantidade de pontos para serem trocados e verificar a representação desse valor em dinheiro. Para isso, basta fazer o login no app, disponível para Android e iOS, e selecionar a opção "Pontos viram Dinheiro" na tela inicial. Depois, o cliente Livelo deve informar os dados da sua conta bancária para receber o crédito. A transação acontece em até 2 dias úteis.

A partir de 350 pontos já é possível utilizar o benefício, que tem o limite de 10.000 pontos por transação. Além disso, é permitido a realização de até 8 operações por mês diretamente na sua conta.

Com essa possibilidade, será possível contar com o cashback da Livelo para ter um dinheiro extra no começo do ano. Saiba mais aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

