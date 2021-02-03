TROUVER представляет беспроводной пылесос POWER 11 для уборки европейских домов

«Пандемия COVID-19 заставила потребителей более требовательно и сознательно относиться к чистоте в своем доме, особенно в районах с высоким уровнем инфицирования. Для удовлетворения возникшей на этом рынке потребности мы выпустили POWER 11 — мощный, но доступный по стоимости беспроводной пылесос, обеспечивающий тщательную очистку всего дома. Благодаря высокой мощности всасывания и ведущей в отрасли системе фильтрации POWER 11 справляется с рядом наиболее сложных для пылесосов задач, включая удаление шерсти домашних животных, мелкой пыли и клещей — и все это с помощью одного легкого устройства», — заявил президент TROUVER Вэйшэн Чжан (Weisheng Zhang).

Легковесная и универсальная модель POWER 11 идеально подходит для генеральной уборки всего дома, обеспечивая отсутствие пыли во время домашней самоизоляции, обусловленной карантином. Благодаря пылесосу POWER 11 массой всего 1,4 кг, имеющему элегантный дизайн и эргономичную конструкцию, уборка дома становится легковыполнимым делом. Насадка с плоской всасывающей головкой и щетка обеспечивают эффективную очистку в углах, щелях и местах разрыва покрытия, а щетка для тканей позволяет тщательно очищать от пыли кровати и диваны, предотвращая аллергию, вызываемую пылью или пылевыми клещами. Вертикальный пылесос одним щелчком превращается в ручной и обратно, что обеспечивает превосходные результаты уборки в самых различных ситуациях.

Пылесос модели POWER 11, приводимый в действие электродвигателем TROUVER AERO4.0 с управлением от цифрового привода, развивает скорость вращения до 100 тысяч об/мин, что обеспечивает более высокую мощность всасывания по сравнению с большинством пылесосов, работающих от сети. Кроме того, базовая технология POWER 11 гарантирует до 60 минут работы без потери мощности, что позволяет большинству пользователей произвести эффективную уборку всего дома без подзарядки, а для замены аккумуляторного блока достаточно одного нажатия кнопки.

Пылесос также имеет три различных режима электропитания, что позволяет пользователям выбирать нужный режим очистки в зависимости от конкретной задачи с использованием большой светодиодной панели с цветным экраном за счет правильного соотношения мощности и времени автономной работы. По окончании уборки пользователю достаточно нажать на кнопку для снятия пылесборника с целью его гигиеничного опорожнения бесконтактным способом.

Как один из базовых брендов в экологической цепи Xiaomi, TROUVER удовлетворяет потребности компании в обеспечении логистической матрицы за счет мощных и высокотехнологичных изделий, предназначенных для нового поколения потребителей. Продукция TROUVER создается с применением технологий авиационного уровня, разработанных подразделением НИОКР в составе 300 специалистов по авиакосмической технике, и содержит элементы, получаемые за счет запатентованных технологий в различных областях, включая высококлассные электродвигатели, робототехнику, аэродинамику, шумоподавление и пр. Этому бренду также свойственны принципы конструктивного исполнения, благодаря которым выпускаемые изделия имеют привлекательный и смелый дизайн, рассчитанный на законодателей моды. Сочетая в себе передовые технические разработки и современный дизайн, TROUVER также пользуется одобрением со стороны Британской гильдии дворецких (British Butler's Guild) — организации, лидирующей в сфере предоставления высококлассных клининговых услуг.

Информация о бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке логистических матриц, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1431258/Power11_____9.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1431259/Power11_____2.jpg

SOURCE TROUVER