TROUVER wprowadza na europejski rynek bezprzewodowy odkurzacz - POWER 11

Lekki i wszechstronny odkurzacz POWER 11 jest wprost idealny do dokładnego sprzątania całego domu, umożliwiając zachowanie czystości podczas okresów samoizolacji. Model POWER 11 waży zaledwie 1,4 kg, a jego elegancka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że sprzątanie staje się dziecinnie proste. Dołączona płaska głowica ssąca i szczotka zapewniają skuteczne czyszczenie narożników, zakamarków i szczelin, a szczotka do czyszczenia tkanin umożliwia dokładne czyszczenie łóżek i kanap, co pozwala zapobiegać alergiom spowodowanym przez kurz lub roztocza. Wystarczy jedno kliknięcie, aby błyskawicznie przekształcić odkurzacz pionowy w ręczny i z powrotem, zapewniając wyjątkową wydajność w najróżniejszych sytuacjach.

Model POWER 11, napędzany cyfrowym silnikiem AERO4.0 firmy TROUVER, osiąga prędkość obrotową do 100000 obr/min - tym samym zapewnia lepszą moc ssania niż większość odkurzaczy przewodowych. Co więcej, podstawowa technologia modelu POWER 11 zapewnia nawet 60 minut ciągłego ssania, dzięki czemu większość użytkowników może skutecznie posprzątać cały dom na jednym ładowaniu, natomiast baterię można wymienić jednym naciśnięciem przycisku.

Urządzenie oferuje również trzy różne tryby mocy, dzięki czemu użytkownicy za pomocą kolorowego wyświetlacza z dużymi diodami LED mogą wybrać odpowiedni tryb sprzątania dla danego zadania, zachowując przy tym odpowiednią proporcję między mocą a czasem pracy. Po zakończeniu sprzątania wystarczy nacisnąć przycisk, aby zwolnić worek na kurz, dzięki czemu można go higienicznie i bezdotykowo opróżnić.

Jako główna marka w łańcuchu ekologicznym Xiaomi, TROUVER spełnia potrzeby Xiaomi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw dzięki zaawansowanym technologicznie produktom zaprojektowanym dla nowej generacji klientów. Produkty TROUVER wytwarzane są w oparciu o technologię stosowaną w lotnictwie, opracowaną przez 300-osobowy zespół badawczo-rozwojowy składający się z inżynierów z branży lotniczej i kosmonautyki, oraz wykorzystują opatentowane rozwiązania z wielu dziedzin, takich jak silniki wysokiej klasy, robotyka, aerodynamika, redukcja hałasu i wiele innych. Marka szczyci się również innowacyjną filozofią projektowania swoich produktów, dzięki czemu powstają śmiałe i eleganckie projekty, stworzone z myślą o osobach wyznaczających trendy. Łącząc innowacyjność z modnym wzornictwem, TROUVER jest również wspierany przez Brytyjską Gildię Kamerdynerów, branżowego lidera w zakresie wysokiej klasy usług sprzątania.

Kilka zdań o TROUVER

TROUVER należy do czołowego przedsiębiorstwa w łańcuchu ekologicznym Xiaomi - Dreame Technology. Będąc pionierem w dziedzinie technologii, wzornictwa przemysłowego, sztuki i mody, a także łańcucha dostaw, firma jest zaangażowana w tworzenie produktów najwyższej jakości, które łączą w sobie zaawansowane technologicznie koncepcje skierowane do młodych ludzi.

