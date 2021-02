TROUVER wprowadza na europejski rynek bezprzewodowy odkurzacz - Solo 10

Zasilany bateriami odkurzacz TROUVER Solo 10 gwarantuje wydajność, która dorównuje większości tradycyjnych odkurzaczy przewodowych. Najnowocześniejsze w branży rozwiązanie do codziennego sprzątania wyposażone jest w cyfrowy silnik AERO3.0, który jest w stanie zapewnić ssanie o mocy 18000 Pa i prędkość obrotową do 80 000 obr/min przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności energetycznej. Dodatkowo, poza wysoką wydajnością zbierania, urządzenie wyróżnia się 6-rdzeniową baterią o pojemności 2000 mAh, która może zagwarantować do 48 minut ciągłego zasysania i zapewnić sprzątanie całego domu na jednym ładowaniu.

TROUVER Solo 10 to rezultat współpracy inżynierów lotniczych i międzynarodowych projektantów, którzy wspólnie dążyli do osiągnięcia jeszcze korzystniejszej równowagi pomiędzy wydajnością, użytecznością, oraz estetyką dopasowaną do potrzeb rodzin. Model Solo 10 umożliwia użytkownikom odkurzanie różnych powierzchni dzięki trzem trybom zasilania, które optymalizują czas pracy baterii. Ponadto urządzenie można bez wysiłku przestawić w tryb ręczny i pionowy, jest również wyposażone w szereg akcesoriów, które wspomagają sprzątanie różnych powierzchni, takich jak szczotka do tkanin i końcówka szczelinowa.

TROUVER stale udoskonala funkcje i parametry konstrukcyjne, zwiększając wygodę sprzątania w gospodarstwie domowym. Wbudowany kolorowy ekran LED odkurzacza informuje o pozostałym czasie pracy, wybranym trybie zasilania i zgłaszanych błędach. Urządzenie waży zaledwie 1,4 kg, dzięki czemu można je obsługiwać jedną ręką. Kolejną charakterystyczną cechą jest bezdotykowe usuwanie zanieczyszczeń, dzięki któremu użytkownik może jednym kliknięciem usunąć odpady z pojemnika, co eliminuje kłopotliwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika po zakończeniu sprzątania domu.

„Niewielki, jednak niezwykle wydajny, TROUVER Solo 10 to kolejne nowatorskie rozwiązanie do sprzątania domu, które wyróżnia się estetycznym wyglądem bez ograniczania wydajności i użyteczności - powiedział Weisheng Zhang, prezes TROUVER. - Wprowadzenie tego urządzenia na rynek europejski będzie również oznaczać dla nas nowy przełomowy krok w zakresie dostarczania najlepszych w swojej klasie możliwości sprzątających, klientom na całym świecie, przy czym w przyszłości wprowadzimy na rynki światowe kolejne innowacyjne projekty" - dodał.

Produkt jest wybierany przez Brytyjską Gildię Kamerdynerów, branżowego lidera w zakresie wysokiej klasy usług sprzątania. Marka TROUVER, jako jedna z sił łańcucha dostaw Xiaomi, dostosowuje się do różnorodnych potrzeb w zakresie sprzątania, oferując zaawansowane technologicznie produkty zaprojektowane z myślą o nowej generacji klientów. Jej produkty, zaprojektowane w oparciu o technologie stosowane w lotnictwie i stworzone przez 300-osobowy zespół badawczo-rozwojowy składający się z inżynierów lotnictwa, charakteryzują się opatentowaną technologią w wielu dziedzinach, takich jak silniki wysokiej mocy, robotyka, aerodynamika, redukcja hałasu i wiele innych.

Kilka zdań o marce TROUVER

TROUVER należy do czołowego przedsiębiorstwa w łańcuchu ekologicznym Xiaomi - Dreame Technology. Będąc pionierem w dziedzinie technologii, wzornictwa przemysłowego, sztuki i mody, a także łańcucha dostaw, firma jest zaangażowana w tworzenie produktów najwyższej jakości, które łączą w sobie zaawansowane technologicznie koncepcje skierowane do młodych ludzi.

