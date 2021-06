TRPC rejoint Access Partnership pour renforcer ses services de conseil en Asie-Pacifique

Cette étape consolide la capacité du groupe à façonner les règles nationales en matière de technologie afin que toutes les parties prenantes obtiennent un traitement équitable dans le processus

LONDRES, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Access Partnership , la société mondiale de stratégies publiques du secteur de la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a intégré TRPC, une société de recherche et de conseil basée à Singapour qui élabore des solutions stratégiques pour les fonds de développement internationaux, les entreprises de connectivité et le secteur des services financiers. Les sociétés fusionneront leurs activités à Singapour et établiront un bureau à Sydney, en Australie, ce qui renforcera le réseau déjà solide du groupe dans la région Asie-Pacifique.

Le nouveau groupe opèrera sous le nom d'Access Partnership et apportera des conseils stratégiques à fort impact qui raccourciront la commercialisation des nouvelles technologies tout en assurant la stabilité réglementaire à long terme. L'organisation verra également Peter Lovelock, le fondateur de TRPC, diriger le Fair Tech Institute (nommé provisoirement) d'Access Partnership, qui fournira des services de conseil aux gouvernements et mettra en place les meilleures pratiques en matière de stratégies technologiques, abordant des questions telles que la numérisation, la cybersécurité, la gouvernance des données, la durabilité, le contenu en ligne et la connectivité.

« Les gouvernements et leurs citoyens exigent un accès équitable à la technologie, a déclaré Greg Francis, PDG d'Access Partnership. Nous pouvons offrir de meilleures solutions impartiales grâce à la consolidation de TRPC, dont les capacités pour résoudre les problèmes et réduire les coûts ont été renforcées par ses missions en Asie pour l'Asia Cloud Computing Association, et par son soutien aux prêteurs multilatéraux, aux organisations internationales, aux sociétés de télécommunications et de technologie d'entreprise. »

« Pour faire évoluer les solutions, nous offrons un accès rapide à la technologie : nous avions besoin d'une plateforme mondiale soutenue par des praticiens de calibre mondial, comme ceux dont dispose Access Partnership, a déclaré Peter Lovelock, cofondateur de TRPC. Et comme nous partagions la même vision, il est naturel que nous partagions aussi le même toit. »

Cofondé en 1995 par le Dr Peter Lovelock, TRPC est spécialisé dans la conduite du changement dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information. Fort d'un vaste réseau d'experts de l'industrie et d'influenceurs dans toute la région, il façonne discrètement les politiques depuis 25 ans.

À propos d'Access Partnership

Access Partnership, désormais avec TRPC, est la plus grande entreprise de stratégie publique au monde vouée à l'ouverture des marchés aux technologies. Nous élaborons des stratégies nationales, régionales et internationales afin d'assurer un environnement équitable et durable pour les technologies qui stimulent la croissance. Nos équipes dans le monde entier combinent de façon unique leur expertise en matière de stratégies et de techniques afin d'obtenir des résultats pour les clients qui travaillent à l'intersection de la technologie, des données et de la connectivité.

