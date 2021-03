Trubloq, a plataforma DLT da Tanla construída para impulsionar a regulamentação da TRAI

HYDERABAD, Índia, 11 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited declarou hoje que a firma está apoiando empresas no cumprimento do requisito TCCCPR de registrar modelos de conteúdo junto ao regulador de telecomunicações para garantir um fluxo uniforme de comunicação comercial entre empresas e seus clientes. Trubloq, o pacote fundamentado em blockchain da Tanla, construído para resolver a comunicação comercial não solicitada, está de acordo com o Regulamento de Preferência do Cliente de Comunicações Comerciais de Telecomunicações (Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, TCCCPR) da TRAI. Os SMS e OTPs, quando enviados por empresas, são comparados com os modelos pré-cadastrados por eles nesta plataforma de blockchain.

A Trubloq impõe requisitos regulamentares ao capacitar consumidores e permitir que empresas e reguladores reduzam a ameaça de ligações e mensagens de spam. Os clientes podem ter domínio, controlar e gerenciar a comunicação comercial direcionada a eles, protegendo-se contra SMS e ligações fraudulentas. As empresas que registraram seus modelos de conteúdo permitem um ecossistema de confiança, garantindo que todas as comunicações comerciais com seus clientes estejam protegidas contra fraudes e sejam entregues no prazo e sem atrasos.

Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla Platforms Limited, afirmou: "O Trubloq da Tanla foi desenvolvido para que as empresas enriqueçam a experiência do cliente e criem um ecossistema de confiança nas comunicações comerciais. Para isso, a Tanla está empenhada em dar suporte para todas as empresas para garantir a rápida adoção e conformidade com a referida regulamentação."

"A Tanla está apoiando as empresas no cumprimento do requisito do TCCCPR ao registrar seus modelos de conteúdo para comunicação comercial. As equipes de suporte ao cliente, tecnologia e liderança da Tanla estão ajudando os clientes e têm trabalhado com eles continuamente para garantir que o protocolo regulatório seja cumprido dentro da extensão de sete dias concedida pela TRAI" , acrescentou Uday Reddy.

A Trubloq foi lançada comercialmente em setembro de 2020 em resposta ao pedido da Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia para combater o problema generalizado da comunicação comercial não solicitada, para proteger as informações dos usuários, bem como a integridade do setor de telecomunicações. Desde o lançamento, a plataforma está operando com eficiência total. A Tanla incorporou mais de 34.000 empresas e a plataforma DLT atualmente processa cerca de 70% do tráfego de A2P na Índia, chegando a mais de 1 bilhão de interações em um único dia recentemente.

A Tanla Platforms Limited (NSE:TANLA) (BSE:532790) transforma a maneira como o mundo colabora e se comunica, por meio de soluções inovadoras de CPaaS. Fundada em 1999, foi a primeira empresa a desenvolver e implementar o A2P SMSC na Índia. Hoje, como uma das maiores CPaaS do mundo, a Tanla processa mais de 800 bilhões de interações anualmente e cerca de 70% do tráfego de A2P SMS da Índia é processado por meio de sua plataforma de contabilidade distribuída, Trubloq, tornando-se o maior caso de uso de blockchain do mundo. A Tanla chega a mais de um bilhão de vidas com a missão de levar mensagens críticas que atendam às necessidades das maiores empresas do mundo. A Tanla Platforms Limited é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, e está expandindo a sua presença globalmente.

